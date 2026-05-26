Виплати від Швейцарії: хто з українців може отримати до 2 600 євро

Жінка та дівчина з планшетом, євровалюта. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У травні-червні 2026 року українці у чотирьох регіонах можуть подати заявки на отримання грошової допомоги до 2 600 євро. Йдеться програму з надання мікрогрантів від міжнародної організації Helvetas Swiss Intercooperation, що реалізують за фінансової підтримки Швейцарії.

Про те, кому передбачена можливість отримати грант, розповідає сайт Новини.LIVE.

Які умови для надання допомоги від Швейцарії

Як зазначають організатори, підприємці та самозайняті громадяни, можуть взяти участь у програмі економічної стійкості, що фінансується Швейцарією, у таких регіонах:

Харківському;

Черкаському;

Одеському;

Вінницькому.

Кінцевою метою є підтримка фізосіб-підприємців та людей, що здійснюють незалежну комерційну діяльність. Допомогу нададуть тим, хто був змушений переїхати або чий бізнес зазнав пошкоджень.

Пріоритет отримають заявники, які після початку повномасштабної війни:

Читайте також:

Оформили статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО); Маючи статус ВПО, повернулись на адресу постійного проживання; Є ветераном(-нкою); Особою з інвалідністю; Є опікуном особи з інвалідністю; Член родини загиблого військового(-ої); Самотні/багатодітні матері та батьки; Громадяни, яким понад 60 років.

Особливу увагу приділятимуть молоді та жінкам, які займаються або лише планують розпочати свою бізнес-діяльність.

Розміри фінансових грантів та як отримати

Згідно з умовами програми, максимальна сума гранту становитиме до оподаткування 2 600 євро (в еквіваленті 139 100 грн). З суми можуть утримати податки (18% — ПДФО та 5% — військовий збір). У такому разі максимально допомога становитиме 107 107 грн.

У рамках програми одна особа зможе отримати тільки один грант. Їх надаватимуть на такі типи цілей:

закупівлю обладнання;

придбання витратних матеріалів (не більше 20%);

сплату послуг з налаштування/консалтингу для налаштування обладнання.

Для участі у програмі потрібно обов’язково заповнити спеціальну онлайн-форму та додати документи. Заявки прийматимуть до 12 червня (включно).

"Будь ласка, не відкладайте подачу заявки на останній день, оскільки через значне технічне навантаження аплікаційна форма може некоректно зберегти вашу заявку. Звертаємо вашу увагу, що розгляд та оцінка заявок можливі за наявності повного пакета документів", — йдеться у повідомленні.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що до 7 червня українці можуть подавати заявки на участь у програмі від благодійного фонду "GoodWill". Вона доступна у двох прифронтових областях. Долучитися можуть вразливі категорії громадян, зокрема, люди з інвалідністю.

Ще Новини.LIVE писали, що громадянам доступна грошова допомога у 12 300 грн у дев'яти регіонах України. Зокрема, виплати отримають ті, хто проживає поблизу лінії фронту. Фінансова допомога для вразливих категорій громадян покликана покрити базові потреби.