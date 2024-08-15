Допомога від ООН у 3,6 тис. гривень — адреси прийому заявок в областях України

Грошова допомога у 3,6 тис. гривень — в яких регіонах доступні виплати
УВКБ ООН третій рік поспіль надає багатоцільову грошову допомогу вразливим категоріям громадянам, які опинилися в складних обставинах через агресію РФ. Відомо, в яких регіонах можна зареєструватися та відстежити, де працюють мобільні групи для подачі заявок.
Про це йдеться на порталі unhcr.org.
Розмір грошової допомоги від УВКБ ООН
В рамках дії програми розмір виплат для всіх однаковий. Його розраховують на основі мінімального споживчого кошика. У 2024 році дорівнює 3,6 тис. грн на одну особу, торік надавали по 2,2 тис. грн. Виплати здійснюють три місяці.
Пріоритетно надають підтримку найбільш вразливим категоріям громадянам. А саме:
- вимушеним переселенцям;
- тим, хто повернувся на своє постійне місце проживання, зокрема й з-за кордону.
Заявки на матеріальну допомогу можуть подавати тільки ті родини, які не отримували до цього виплати від міжнародних організацій, дохід не перевищує 5,4 тис. грн на кожного, відповідають хоча б одному із критеріїв уразливості:
- родину очолюють батьки-одинаки з неповнолітніми дітьми;
- піклуються про літніх членів родини, старших за 55 років;
- домогосподарство складається з самотніх літніх людей, старших за 55 років чи тих, які виховують неповнолітніх дітей;
- доглядають за особами з інвалідністю/важким хронічним захворюванням.
Як подати заявку на допомогу в регіонах
Отримати грошову допомогу УВКБ ООН можна в кількох регіонах України. Вся надана інформація — конфіденційна і буде занесена в базу даних.
Львівська область
За адресою: м. Львів, площа Маланюка, 2
Пн-Чт, 09:00 – 16:00
Актуальна інформація, а також, графіки виїздів мобільних бригад, доступна за посиланням.
Київська область
Реєстрація відбувається у ЦНАПах та УСЗН м. Києва та області. Збір даних здійснюється мобільними групами.
Пн-Пт, 10:00 — 16:00 Час залежить від графіка роботи центру.
Актуальна інформація, а також, графіки виїздів мобільних бригад, доступна за посиланням.
Черкаська область
За адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 290
Пн-Чт 09:00 — 15:00
Телефон для консультацій: 063 182 64 17
За адресою: м. Умань, вул. Незалежності, 29
Пн–Чт 09:00 — 15:00
Телефон для консультацій: 063 182 64 17
Розклад мобільних груп в регіоні можна відстежувати в телеграм-каналі посиланням.
Телефон: 0931910120
Кіровоградська область
За адресою: м. Кропивницький, вул. Пашутинська, 31-а, офісне приміщення (біля ЦНАПу)
Пн-Пт 09:00 — 15:00
Запис відбувається на локації, за номером: 063 182 63 79
Розклад мобільних груп в регіоні можна відстежувати в телеграм-каналі посиланням.
Полтавська область
За адресою: м. Полтава, вул. Козака, 14
Пн-Пт 09:00 — 15:00
За адресою: м. Кременчук, вул. Івана Мазепи, 58
Пн–Ср, П’ятниця 09:00 — 15:00
Запис відбувається на локації
Розклад мобільних груп по області можна відстежувати в телеграм-каналі за посиланням.
Дніпропетровська область
За адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 38.
Пн-Пт 09:00 — 16:00
Телефон: 063 182 63 86
За адресою: м. Кривий Ріг, вул. Бизова 5
Пн-Пт 09:00 — 16:00
Телефон: 063 182 64 24
Розклад мобільних груп в регіоні можна відстежувати в телеграм-каналі за посиланням.
Запорізька область
За адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 72, приміщення №154.
Пн-Пт 09:00 — 16:00
Запис відбувається за номером: 063 182 68 96.
Розклад мобільних груп в регіоні можна відстежувати в телеграм-каналі посиланням.
Одеська область
За адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 1
Пн-Пт 09:00 — 17:00
Запис відбувається за номером телефону: 063 182 61 63.
Телеграм-канал доступний за посиланням.
За адресою: м. Ізмаїл, проспект Миру, 9 (корпус Ізмаїльського держуніверситету, каб 108).
Пн-Пт 09:00 – 17:00.
Запис відбувається на локації або онлайн за допомогою гугл-форми, яка опублікована в телеграм-каналі за посиланням.
Розклад мобільних груп в регіоні можна відстежувати в телеграм-каналі посиланням.
Чернігівська область
За адресою: м. Чернігів, вул. Вячеслава Чорновола, 10.
Пн-Пт 09:00-16:00.
Розклад мобільних груп по області можна відстежувати в телеграм-каналі посиланням.
Харківська область
За адресою: м. Харків, Серпова, 4Б
Пн-Пт 09:00 — 17:00
Запис відбувається через гугл-форму за посиланням.
Телефон: +380631826399.
Інформація щодо запису в чергу та розклад мобільних груп по області можна відстежувати в телеграм-каналі посиланням.
Сумська область
За адресою: м. Суми, вул. Новомістенська, 1
Пн-Пт 09:00 — 16:00
Номер телефону: +380631826838.
Розклад мобільних груп можна відстежувати в телеграм-каналі за посиланням.
Миколаївська область
За адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 25а, офіс 108 БЦ "Столичний"
Пн–Пт 09:00 — 17:00.
Розклад роботи мобільних груп та запис відбувається через форму в телеграм-каналі за посиланням.
Вінницька область
За адресою:
м. Вінниця, вул. Космонавтів, 30
м. Вінниця, вул. Замостянська, 7
Пн–Пт 09:00 — 15:00.
Розклад мобільних груп можна відстежити в телеграм-каналі посиланням.
Житомирська область
За адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99
Пн-Пт 09:00 — 15:00.
Телеграм-канал доступний за посиланням.
Хмельницька область
За адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 16 (Управління адмінпослуг Хмельницької міськради). Телеграм-канал за посиланням.
Пн–Пт 09:00 — 15:00
Телефон: +380631826416
Розклад мобільних груп по області можна відстежувати в телеграм-каналі за посиланням.
Херсонська область
Реєстрацію здійснюють лише мобільні групи, графік можна відстежити в телеграм-каналі посиланням.
Рівненська область
Реєстрацію роблять лише мобільні групи, графік можна відстежувати в телеграм-каналі за посиланням.
Тернопільська область
Реєстрацію здійснюють лише мобільні групи, графік можна відстежувати в телеграм-каналі за посиланням.
Волинська область
Заявки збирають лише мобільні групи, графік можна відстежувати в телеграм-каналі за посиланням.
Що ще варто знати
Нагадаємо, благодійний фонд Карітас надає грошову допомогу на компенсацію вартості житлово-комунальних послуг. Кошти нададуть у рамках проєкту Гуманітарна допомога для громадян, які постраждали від війни в Україні.
Також ми писали, що деяким українцям стала доступна грошова допомога від благодійної організації ADRA. В її рамках вразливі категорії громадян можуть отримати 1,5 тис. гривень.
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