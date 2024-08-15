Допомога від ООН у 3,6 тис. гривень — адреси прийому заявок в областях України

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

УВКБ ООН третій рік поспіль надає багатоцільову грошову допомогу вразливим категоріям громадянам, які опинилися в складних обставинах через агресію РФ. Відомо, в яких регіонах можна зареєструватися та відстежити, де працюють мобільні групи для подачі заявок.

Про це йдеться на порталі unhcr.org.

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В рамках дії програми розмір виплат для всіх однаковий. Його розраховують на основі мінімального споживчого кошика. У 2024 році дорівнює 3,6 тис. грн на одну особу, торік надавали по 2,2 тис. грн. Виплати здійснюють три місяці.

Пріоритетно надають підтримку найбільш вразливим категоріям громадянам. А саме:

вимушеним переселенцям;

тим, хто повернувся на своє постійне місце проживання, зокрема й з-за кордону.

Заявки на матеріальну допомогу можуть подавати тільки ті родини, які не отримували до цього виплати від міжнародних організацій, дохід не перевищує 5,4 тис. грн на кожного, відповідають хоча б одному із критеріїв уразливості:

родину очолюють батьки-одинаки з неповнолітніми дітьми;

піклуються про літніх членів родини, старших за 55 років;

домогосподарство складається з самотніх літніх людей, старших за 55 років чи тих, які виховують неповнолітніх дітей;

доглядають за особами з інвалідністю/важким хронічним захворюванням.

Як подати заявку на допомогу в регіонах

Отримати грошову допомогу УВКБ ООН можна в кількох регіонах України. Вся надана інформація — конфіденційна і буде занесена в базу даних.

Львівська область

За адресою: м. Львів, площа Маланюка, 2

Пн-Чт, 09:00 – 16:00

Актуальна інформація, а також, графіки виїздів мобільних бригад, доступна за посиланням.

Київська область

Реєстрація відбувається у ЦНАПах та УСЗН м. Києва та області. Збір даних здійснюється мобільними групами.

Пн-Пт, 10:00 — 16:00 Час залежить від графіка роботи центру.

Актуальна інформація, а також, графіки виїздів мобільних бригад, доступна за посиланням.

Черкаська область

За адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 290

Пн-Чт 09:00 — 15:00

Телефон для консультацій: 063 182 64 17

За адресою: м. Умань, вул. Незалежності, 29

Пн–Чт 09:00 — 15:00

Телефон для консультацій: 063 182 64 17

Розклад мобільних груп в регіоні можна відстежувати в телеграм-каналі посиланням.

Телефон: 0931910120

Кіровоградська область

За адресою: м. Кропивницький, вул. Пашутинська, 31-а, офісне приміщення (біля ЦНАПу)

Пн-Пт 09:00 — 15:00

Запис відбувається на локації, за номером: 063 182 63 79

Розклад мобільних груп в регіоні можна відстежувати в телеграм-каналі посиланням.

Полтавська область

За адресою: м. Полтава, вул. Козака, 14

Пн-Пт 09:00 — 15:00

За адресою: м. Кременчук, вул. Івана Мазепи, 58

Пн–Ср, П’ятниця 09:00 — 15:00

Запис відбувається на локації

Розклад мобільних груп по області можна відстежувати в телеграм-каналі за посиланням.

Дніпропетровська область

За адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 38.

Пн-Пт 09:00 — 16:00

Телефон: 063 182 63 86

За адресою: м. Кривий Ріг, вул. Бизова 5

Пн-Пт 09:00 — 16:00

Телефон: 063 182 64 24

Розклад мобільних груп в регіоні можна відстежувати в телеграм-каналі за посиланням.

Запорізька область

За адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 72, приміщення №154.

Пн-Пт 09:00 — 16:00

Запис відбувається за номером: 063 182 68 96.

Розклад мобільних груп в регіоні можна відстежувати в телеграм-каналі посиланням.

Одеська область

За адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 1

Пн-Пт 09:00 — 17:00

Запис відбувається за номером телефону: 063 182 61 63.

Телеграм-канал доступний за посиланням.

За адресою: м. Ізмаїл, проспект Миру, 9 (корпус Ізмаїльського держуніверситету, каб 108).

Пн-Пт 09:00 – 17:00.

Запис відбувається на локації або онлайн за допомогою гугл-форми, яка опублікована в телеграм-каналі за посиланням.

Розклад мобільних груп в регіоні можна відстежувати в телеграм-каналі посиланням.

Чернігівська область

За адресою: м. Чернігів, вул. Вячеслава Чорновола, 10.

Пн-Пт 09:00-16:00.

Розклад мобільних груп по області можна відстежувати в телеграм-каналі посиланням.

Харківська область

За адресою: м. Харків, Серпова, 4Б

Пн-Пт 09:00 — 17:00

Запис відбувається через гугл-форму за посиланням.

Телефон: +380631826399.

Інформація щодо запису в чергу та розклад мобільних груп по області можна відстежувати в телеграм-каналі посиланням.

Сумська область

За адресою: м. Суми, вул. Новомістенська, 1

Пн-Пт 09:00 — 16:00

Номер телефону: +380631826838.

Розклад мобільних груп можна відстежувати в телеграм-каналі за посиланням.

Миколаївська область

За адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 25а, офіс 108 БЦ "Столичний"

Пн–Пт 09:00 — 17:00.

Розклад роботи мобільних груп та запис відбувається через форму в телеграм-каналі за посиланням.

Вінницька область

За адресою:

м. Вінниця, вул. Космонавтів, 30

м. Вінниця, вул. Замостянська, 7

Пн–Пт 09:00 — 15:00.

Розклад мобільних груп можна відстежити в телеграм-каналі посиланням.

Житомирська область

За адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99

Пн-Пт 09:00 — 15:00.

Телеграм-канал доступний за посиланням.

Хмельницька область

За адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 16 (Управління адмінпослуг Хмельницької міськради). Телеграм-канал за посиланням.

Пн–Пт 09:00 — 15:00

Телефон: +380631826416

Розклад мобільних груп по області можна відстежувати в телеграм-каналі за посиланням.

Херсонська область

Реєстрацію здійснюють лише мобільні групи, графік можна відстежити в телеграм-каналі посиланням.

Рівненська область

Реєстрацію роблять лише мобільні групи, графік можна відстежувати в телеграм-каналі за посиланням.

Тернопільська область

Реєстрацію здійснюють лише мобільні групи, графік можна відстежувати в телеграм-каналі за посиланням.

Волинська область

Заявки збирають лише мобільні групи, графік можна відстежувати в телеграм-каналі за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, благодійний фонд Карітас надає грошову допомогу на компенсацію вартості житлово-комунальних послуг. Кошти нададуть у рамках проєкту Гуманітарна допомога для громадян, які постраждали від війни в Україні.

Також ми писали, що деяким українцям стала доступна грошова допомога від благодійної організації ADRA. В її рамках вразливі категорії громадян можуть отримати 1,5 тис. гривень.