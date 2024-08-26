Денежная помощь на три месяца — некоторым украинцам станут доступны выплаты в 3,6 тыс. грн

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы смогут подать заявку на денежную помощь на три месяца подряд. Для этого необходимо относиться к уязвимым категориям граждан и получать невысокие доходы.

Об этом сообщает unhcr.org в Telegram-канале.

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Где будет доступна денежная помощь

Как отмечается, выплаты будут доступны в рамках программы многоцелевой денежной помощи от ООН, которые смогут получить граждане в Житомирской области.

Заявки смогут подавать:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), переместившиеся в течение последних шести месяцев в пределах страны;

граждане, вернувшиеся на свое прежнее место жительства после вынужденного перемещения в другой регион/страну из-за военных действий с 24.02.2022 года.

Также нужно относиться к уязвимым категориям граждан и иметь невысокие доходы:

в семье есть только один из родителей (отец или мать) с одним/несколькими несовершеннолетними детьми/стариками (более 55 лет);

семью возглавляет один одинокий человек или несколько одиноких пожилых людей (более 55 лет) или лицо преклонных лет с одним ребенком или несовершеннолетними детьми;

в семье есть один/несколько человек с особыми потребностями (инвалидность или хронические болезни).

семья не получала ранее финансовую помощь от международных организаций;

доход ниже 5,4 тыс. грн на одного члена семьи.

Размер денежной помощи и как получить

Размер материальной помощи составляет 3,6 тысячи гривен на одного человека. Выплаты обещают произвести три месяца. То есть совокупно можно получить 10,8 тыс. гривен.

Регистрация на участие в программе УВКБ ООН по адресу в Житомире, ул. Победа 99, будет доступна с 28 августа 2024 года.

Информподдержка:

Горячая линия УВКБ ООН: 0 800 307 711 (Пн-Пт 09:00–18:00);

ТГ-канал поддержки по ссылке;

Электронная почта: unhcrukraine@donbassos.org.

Что еще стоит знать

Напомним, в одном из регионов гражданам доступна денежная помощь на аренду жилья от УВКБ ООН. Речь идет о предоставлении выплат жителям и переселенцам Днепра и области.

Также мы писали, что в одном из регионов возобновили запись в очередь на оформление пособия до 4 тыс. гривен. Речь идет о предоставлении выплат у близко для жителей уязвимых категорий и переселенцев.