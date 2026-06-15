МОЗ запускає перевірку цін на ліки: як за хвилину знайти дешевший препарат

Жінки в аптеці, гроші в гаманці. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Чимало українців щомісяця залишають в аптеках купу грошей. Але з 15 червня стане простіше знайти дешевий аналог препарату, який виписав лікар. Новий сервіс Міністерства охорони здоров'я дозволить за кілька секунд перевірити, які ліки з однаковою діючою речовиною коштують дешевше.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформацію МОЗ.

Як працює оновлена система пошуку

Щоб знайти доступні варіанти в аптеках, людині знадобиться лише паперова пам'ятка, яку лікар зазвичай видає разом із електронним рецептом.

На цьому бланку розміщений QR-код, який достатньо просто відсканувати камерою мобільного телефона.

Після сканування система перенаправить користувача до Національного каталогу цін. Там одразу з'явиться повний перелік зареєстрованих медикаментів із аналогічною діючою речовиною, формою випуску та дозуванням.

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Окремий плюс: електронна система сама виведе на екран три найдешевші варіанти потрібних ліків.

Які ліки можна перевіряти

Першу частину цифрового проєкту запустили ще в лютому, але тоді в каталозі можна було порівняти вартість лише звичайних таблеток чи капсул.

Тепер можливості цієї бази даних розширили. З 15 червня електронний сервіс охопить майже всі існуючі однокомпонентні препарати, які продають суто за рецептом.

Зокрема, українці зможуть без проблем підбирати недорогі аналоги для різноманітних сиропів та суспензій, очних, вушних чи інших крапель, а також для мазей, кремів, гелів та розчинів для ін'єкцій.

Про які нюанси варто знати

Цей сервіс розробили саме для ліків, які люди змушені купувати суто за власні гроші. Йдеться про медикаменти, які з різних причин не підпадають під програму "Доступні ліки".

Також у МОЗ наголошують: серед трьох найдешевших пропозицій, які підбере вам система, щонайменше один препарат обов'язково має бути в наявності на полицях аптек.

Раніше Новини.LIVE розповідали про новий сервіс "Укрпошта. Аптека". Завдяки йому замовити необхідні ліки зможуть жителі найвіддаленіших населених пунктів. Водночас ліки не зберігатимуться безпосередньо у поштових відділеннях — Укрпошта працюватиме саме у форматі доставки медикаментів клієнтам.

Також Новини.LIVE писали, що деякі військові та їхні родини можуть повернути частину коштів, витрачених на санаторно-курортне лікування. Водночас компенсацію надають лише за лікування в офіційних санаторіях — витрати на проживання в готелях, базах відпочинку чи приватних садибах не відшкодовуються.