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Главная Финансы Украинцы смогут экономить на лекарствах: МОЗ запускает новый сервис

Украинцы смогут экономить на лекарствах: МОЗ запускает новый сервис

Ua ru
Дата публикации 15 июня 2026 18:23
Минздрав запускает проверку цен на лекарства: как за минуту найти более дешевый препарат
Женщины в аптеке, деньги в кошельке. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Многие украинцы ежемесячно тратят в аптеках кучу денег. Но с 15 июня станет проще найти дешевый аналог препарата, выписанного врачом. Новый сервис Министерства здравоохранения позволит за несколько секунд проверить, какие лекарства с тем же действующим веществом стоят дешевле.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Минздрава.

Как работает обновленная система поиска

Чтобы найти доступные варианты в аптеках, человеку понадобится лишь бумажная памятка, которую врач обычно выдает вместе с электронным рецептом.

На этом бланке размещен QR-код, который достаточно просто отсканировать камерой мобильного телефона.

После сканирования система перенаправит пользователя в Национальный каталог цен. Там сразу появится полный перечень зарегистрированных лекарств с аналогичным действующим веществом, формой выпуска и дозировкой.

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Отдельный плюс: электронная система сама выведет на экран три самых дешевых варианта нужных лекарств.

Какие лекарства можно проверять

Первую часть цифрового проекта запустили еще в феврале, но тогда в каталоге можно было сравнить стоимость только обычных таблеток или капсул.

Теперь возможности этой базы данных расширили. С 15 июня электронный сервис охватит почти все существующие однокомпонентные препараты, которые продают исключительно по рецепту.

В частности, украинцы смогут без проблем подбирать недорогие аналоги для различных сиропов и суспензий, глазных, ушных или других капель, а также для мазей, кремов, гелей и растворов для инъекций.

О каких нюансах стоит знать

Этот сервис разработан именно для лекарств, которые люди вынуждены покупать исключительно за собственные деньги. Речь идет о медикаментах, которые по разным причинам не подпадают под программу "Доступные лекарства".

Также в Минздраве отмечают: среди трех самых дешевых предложений, которые подберет вам система, как минимум один препарат обязательно должен быть в наличии на полках аптек.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о новом сервисе "Укрпочта. Аптека". Благодаря ему заказать необходимые лекарства смогут жители самых отдаленных населенных пунктов. При этом лекарства не будут храниться непосредственно в почтовых отделениях — "Укрпочта" будет работать именно в формате доставки медикаментов клиентам.

Также Новини.LIVE писали, что некоторые военные и их семьи могут вернуть часть средств, потраченных на санаторно-курортное лечение. При этом компенсация предоставляется только за лечение в официальных санаториях — расходы на проживание в гостиницах, базах отдыха или частных усадьбах не возмещаются.

Минздрав лекарства аптеки льготы Доступные лекарства скидки
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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