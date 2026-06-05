Українцям повертають гроші за лікування в санаторіях: які умови

Люди на відпочинку, гроші у руці. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE.

Українці можуть повернути частину коштів за відпочинок і лікування в санаторії, якщо купували путівку за власний кошт. Йдеться про певні категорії військових та членів їхніх родин із Закарпаття.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Івана Максимовича.

Хто має право на компенсацію

Отримати відшкодування можуть:

ветерани війни;

військовослужбовці, які проходять службу у зоні бойових дій;

члени сімей загиблих (померлих), військовополонених та зниклих безвісти Захисників і Захисниць України.

До таких членів сім'ї належать:

чоловік або дружина;

діти до 18 років;

діти віком від 18 до 23 років, які навчаються на денній формі та не мають власної сім'ї;

батьки;

опікуни та піклувальники.

Для сімей військовослужбовців, які зараз проходять службу в районі бойових дій, компенсація передбачена лише для чоловіка або дружини та дітей до 18 років.

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Важлива умова — вони мають проходити санаторно-курортне лікування разом із військовим.

За який відпочинок гроші не повернуть

Компенсація стосується лише санаторно-курортних закладів, які офіційно надають лікувально-оздоровчі послуги.

Якщо ж людина відпочивала:

у готелі;

на базі відпочинку;

у рекреаційному комплексі;

у приватній садибі;

в іншому закладі без статусу санаторію витрати не відшкодують.

Тому перед бронюванням путівки варто уточнити статус закладу та перелік документів, які він може видати після завершення лікування.

Як оформити компенсацію

Після проходження лікування потрібно подати письмову заяву на ім'я голови Закарпатської ОДА — начальника Закарпатської ОВА або його заступників.

До заяви додаються:

документ про оплату лікування;

корінець путівки або інший документ, який підтверджує проходження санаторно-курортного лікування;

копія паспорта;

копія РНОКПП;

документи, які підтверджують відповідний статус заявника;

банківські реквізити для перерахування коштів;

інші документи залежно від категорії отримувача.

Скільки можуть відшкодувати

Компенсацію виплачують за фактично понесені витрати, але не більше:

1 500 грн за один ліжко-день для дорослих;

750 грн за один ліжко-день для дітей.

Компенсацію можна отримати за лікування тривалістю до 14 днів і не частіше ніж один раз на рік.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українцям розширили підстави для отримання компенсації збитків, завданих російською агресією. Через міжнародний Реєстр збитків у застосунку "Дія" можна буде фіксувати не лише втрату житла чи вимушене переселення, а й проблеми з доступом до медицини, освіти, інші економічні втрати та порушення прав людини.

Також Новини.LIVE пояснювали, хто може отримати компенсацію за комунальні послуги та паливо під час розміщення ВПО. Такі виплати передбачені для власників і орендарів приміщень, які використовуються як пункти евакуації, транзитні центри чи місця тимчасового проживання. Розмір компенсації залежить від фактичних витрат, площі приміщення та кількості розміщених людей.