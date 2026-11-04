Жінка та чоловік похилого віку за комп'ютером. Фото: Freepik

У листопаді 2026 року Пенсійний фонд України (ПФУ) деяким українцям з низькими пенсіями почне нараховувати додаткові виплати. Такі компенсаційні доплати будуть доступні трьом категоріям громадян у разі дотримання кількох умов, зокрема розміру отримуваної загальної пенсійної виплати до 10 340 грн.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію ПФУ.

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Хто має право на доплати до пенсій у листопаді

Йдеться про державну програму щомісячних вікових доплат до низьких пенсій громадянам похилого віку. Відповідну ініціативу започаткував президент України з 1 квітня 2020 року. Відтоді розмір виплат переглянули.

Згідно з президентською програмою, громадянам після досягнення 70 років передбачені три види доплат, що залежать від віку.

Додаткові нарахування призначаються незалежно від:

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Видів призначених пенсій;

Законів, за якими їх нараховують;

Кількості страхового стажу.

З огляду на це, розраховувати на щомісячні грошові компенсації можуть українці, які отримують пенсію за віком, за вислугою років чи за інвалідністю.

Ключова умова для надання доплати, окрім віку, є розмір отримуваної пенсії. Сума не має перевищувати разом з усіма доплатами, підвищеннями та додатковими пенсіями середню зарплату в країні станом на 2020 рік. У той час показник становив 10 340 грн.

Як визначаються розміри компенсаційних доплат до пенсій

Суми компенсаційних нарахувань прив'язані до віку. Зокрема, на найбільшу виплату зможуть розраховувати громадяни, які досягнули 80 років.

У листопаді людям похилого віку призначать такі суми:

300 грн — громадянам від 70 до 75 років;

456 грн — пенсіонерів від 75 років до 80 років;

570 грн — особам, вік яких перевищує 80 років.

Правила призначення пенсійних компенсацій

Згідно з умовами програми, громадяни, яким нараховують невеликі пенсії, після досягнення 70 років, отримають компенсаційні доплати автоматично, без зайвої бюрократії.

Через це не потрібно спеціально звертатися до Пенсійного фонду та оформлювати надбавку.

Завдяки держреєстрам ПФУ сам визначить час призначення таких виплат, одразу після того, як надійде інформація про досягнення громадянином 70, 75 або 80 років. Такі суми надійдуть разом з основною пенсією.

Зокрема, перевірити інформацію про нарахування доплати можна буде в особистому кабінеті на сайті електронних послуг Пенсійного фонду, або безпосередньо у відділенні ПФУ.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто з пенсіонерів має пройти ідентифікацію до кінця року. Тим, хто має здійснити таку процедуру, надішлють відповідне повідомлення, яке буде доступне в особистому кабінеті на сайті чи в застосунку Пенсійного фонду. Зокрема, пройти ідентифікацію можна дистанційно на порталі ПФУ через держсервіс "Дія.Підпис".

Ще Новини.LIVE писали про те, що у 2026 році деякі громадяни можуть розраховувати на пенсійну виплату у розмірі від 60% і вище від середньої заробітної плати в Україні. Розміри виплат стартуватимуть з 12 390 грн, тоді як більшість громадян отримує до 30% від доходу, а мінімальна пенсія становить 2 595 грн.