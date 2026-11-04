Пожилые женщина и мужчина за компьютером. Фото: Freepik

В ноябре 2026 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начнет начислять дополнительные выплаты некоторым украинцам с низкими пенсиями. Такие компенсационные доплаты будут доступны трем категориям граждан при соблюдении ряда условий, в частности при размере получаемой общей пенсионной выплаты до 10 340 грн.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.

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Кто имеет право на доплаты к пенсиям в ноябре

Речь идет о государственной программе ежемесячных возрастных доплат к низким пенсиям гражданам пожилого возраста. Соответствующую инициативу запустил президент Украины с 1 апреля 2020 года. С тех пор размер выплат был пересмотрен.

Согласно президентской программе, гражданам после достижения 70 лет предусмотрены три вида доплат, зависящих от возраста.

Дополнительные начисления назначаются независимо от:

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видов назначенных пенсий;

законов, на основании которых они начисляются;

продолжительности страхового стажа.

Учитывая это, рассчитывать на ежемесячные денежные компенсации могут украинцы, получающие пенсию по возрасту, за выслугу лет или по инвалидности.

Ключевым условием для предоставления доплаты, помимо возраста, является размер получаемой пенсии. Сумма не должна превышать, вместе со всеми доплатами, повышениями и дополнительными пенсиями, среднюю зарплату в стране по состоянию на 2020 год. В то время этот показатель составлял 10 340 грн.

Как определяются размеры компенсационных доплат к пенсиям

Суммы компенсационных начислений привязаны к возрасту. В частности, на наибольшую выплату смогут рассчитывать граждане, достигшие 80 лет.

В ноябре пожилым людям будут назначены следующие суммы:

300 грн — гражданам от 70 до 75 лет;

456 грн — пенсионерам от 75 до 80 лет;

570 грн — лицам, возраст которых превышает 80 лет.

Правила назначения пенсионных компенсаций

Согласно условиям программы, граждане, которым начисляются небольшие пенсии, по достижении 70 лет получат компенсационные доплаты автоматически, без лишней бюрократии.

Поэтому нет необходимости специально обращаться в Пенсионный фонд и оформлять надбавку.

Благодаря государственным реестрам ПФУ самостоятельно определит срок назначения таких выплат сразу после поступления информации о достижении гражданином 70, 75 или 80 лет. Эти суммы будут перечислены вместе с основной пенсией.

В частности, проверить информацию о начислении доплаты можно будет в личном кабинете на сайте электронных услуг Пенсионного фонда или непосредственно в отделении ПФУ.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кто из пенсионеров должен пройти идентификацию до конца года. Тем, кому необходимо пройти эту процедуру, будет отправлено соответствующее уведомление, которое будет доступно в личном кабинете на сайте или в приложении Пенсионного фонда. В частности, пройти идентификацию можно удаленно на портале ПФУ через госсервис "Дія.Підпис".

Еще Новини.LIVE писали о том, что в 2026 году некоторые граждане могут рассчитывать на пенсионную выплату в размере от 60% и выше от средней заработной платы в Украине. Размеры выплат будут начинаться с 12 390 грн, тогда как большинство граждан получает до 30% от дохода, а минимальная пенсия составляет 2 595 грн.