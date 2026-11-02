Чоловік та жінка похилого віку. Фото: Freepik

У 2026 році деякі громадяни мають право на нарахування пенсійної виплати у розмірі від 60% і вище від середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік. Сума виплати за таких умов стартує з 12 390 грн. Водночас більшість громадян отримують не більше 30% від зарплати, а мінімальна пенсія становить 2 595 грн.

Про те, хто наділений правом на підвищену виплату, розповідають Новини.LIVE.

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Кому нарахують пенсію у 60% від середньої зарплати

Як пояснили у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ), підвищені мінімальні пенсійні гарантії передбачені законом №1584-ІХ. Йдеться про державну підтримку громадян, які були учасниками ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, а інвалідність пов'язана з аварією.

Мінімальний розмір пенсійної виплати прив'язаний до середньої зарплати (доходу) в країні, з якої сплачені страхові внески та яку ПФУ враховує для обчислення пенсії за останній рік (за 2025 рік — 20 653 грн). У гарантовану суму пенсії мають входити:

надбавки;

підвищення;

додаткові пенсії;

цільова грошова допомога;

суми індексації;

інші доплати та компенсації до пенсій, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною.

Згідно з правилами, для осіб з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС розмір мінімальної пенсійної виплати (незалежно від закону, за яким вона призначена) не може бути нижчим за встановлені законом рівні.

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Залежно від групи інвалідності нараховують певні частки пенсії від середньої зарплати у розмірі від 60% до 100%. А саме:

Для ІІІ групи інвалідності — 60% (12 392 грн у 2026 році); Для ІІ групи інвалідності — 80% (16 522 грн); Для І групи інвалідності — 100% (20 653 грн).

Інші пенсійні виплати для чорнобильців

У ПФУ зазначили, що з врахуванням постанов уряду, мінімальні розміри пенсій з інвалідністю, що виникла внаслідок каліцтва чи хвороби внаслідок Чорнобильської катастрофи, у 2026 році становлять:

Для III групи та дітей з інвалідністю — 6 813 грн;

Для II групи — 8 838 грн;

Для I групи — 11 048 грн.

Водночас всі пенсії з інвалідності, що настала через каліцтво чи хворобу внаслідок аварії, не можуть бути нижчі за такі рівні:

Для ІІІ групи інвалідності — 3 700 грн;

Для ІІ групи інвалідності — 4 800 грн;

Для І групи інвалідності — 6 000 грн.

Як оформити пенсію чорнобильцям з групою інвалідності

Процедура призначення пенсії складається з кількох етапів. Зокрема, людина повинна зібрати первинні документи та звернутися до медзакладу. Там необхідно надати:

Посвідчення ліквідатора чи потерпілого від аварії на Чорнобильскій АЕС;

Медичну картку з історією хвороби та дослідженнями за останній рік;

Документи, що підтвердять періоди роботи або проживання в зоні відчуження/забруднення.

Комісія на основі цього видасть офіційний експертний висновок про те, що хвороба дійсно пов’язана з наслідками аварії на АЕС. Лікар сформує електронне направлення на оцінювання повсякденного функціонування.

Далі з пакетом документів необхідно звернутися до Пенсійного фонду.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому ПФУ надає підвищені виплати на рівні 18 885 грн. Таку суму гарантують окремій категорії громадян у рамках чинного законодавства. Йдеться про можливість отримати право на пільгове пенсійне забезпечення, що гарантує також ранній вихід на заслужений відпочинок.

Ще Новини.LIVE писали про те, що пенсіонери можуть втратити частину виплат. Норми законодавства дають право вираховувати певні суми коштів через судові рішення, постанови, інші виконавчі документи. Зокрема, до 20% — за борг за кредитами, штрафи, комунальні послуги, а до 50% — за аліменти.