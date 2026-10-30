Чоловік похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році Пенсійний фонд України (ПФУ) надає кільком категоріям громадян підвищені суми виплат у рамках гарантій, закріплених нормами чинного законодавства. Зокрема, відомо, який спеціальний статус та особливості можуть передбачати нарахування мінімальної пенсійної виплати на рівні 18 885 грн.

Про те, кому передбачене право на підвищену пенсію та як її оформити, розповідають Новини.LIVE.

Реклама

Який статус гарантує підвищену пенсійну виплату

За даними ПФУ, в країні особливими перевагами у питанні призначення та визначення розміру пенсії наділені громадяни зі статусом учасника бойових дій (УБД).

Зокрема, така категорія громадян має право на дострокове оформлення пенсії за віком, згідно зі статтею 115 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Для чоловіків така можливість виникає після досягнення 55 років за наявності стажу у найменше 25 років, для жінок — після досягнення 50-річного віку за наявності 20 років стажу.

Читайте також:

Для призначення права на такий вид пенсії громадянин передусім повинен отримати офіційний статус учасника бойових дій.

Як визначають розмір пенсійної виплати

Пільгове пенсійне забезпечення учасників бойових дій надається за правилами призначення пенсії за віком.

Згідно зі ст. 27 та 28 закону №1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", сума пенсії має базуватися на індивідуальних показниках.

Її розраховують як добуток офіційної заробітної плати, визначеної відповідно до ст. 40 і 41, та коефіцієнта стажу, визначеного відповідно до ст. 25 закону.

Пенсія УБД може мати надбавки, підвищення, доплати та пенсії за особливі заслуги перед країною.

Зокрема, ветерани війни мають право на підвищення до пенсії за законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Йдеться про 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

У 2026 році підвищення до пенсії становить 648 грн — 25% від 2 595 грн.

Доплата за статус учасника бойових дій може встановлюватися до будь-якого виду пенсії: як військовим, так і цивільним.

Мінімальні пенсійні гарантії від держави

Учасники бойових дій, яких визнали особами з інвалідністю через виконання обов’язків служби та у яких є статус особи з інвалідністю внаслідок війни, мають право на гарантований мінімум.

Зокрема, громадяни з першою групою інвалідності можуть розраховувати на нарахування щонайменше 18 885 грн.

Друга група передбачає мінімальну суму у 15 494 грн, а третя група дає право на щонайменше 10 625 грн.

Водночас максимальна сума пенсії, призначена відповідно до закону №1058, не може бути вищою за 10 прожиткових мінімумів, встановлених для непрацездатних осіб.

Під час визначення обмеження враховують надбавки, підвищення, додаткову пенсію, цільову грошову допомогу, індексацію та інші доплати, передбачені законодавством.

Як оформити підвищену пенсію

У разі дотримання відповідних вимог громадянин може звернутися із заявою про призначення пенсії у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду. Місце реєстрації під час оформлення ролі не грає.

Також це можна зробити дистанційно, подавши заяву через портал е-послуг Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого е-підпису або через засоби порталу держпослуг "Дія".

До заяви слід додати скановані копії оригіналів документів, які запитає система.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому з українських пенсіонерів загрожує відрахування з виплат. За даними Пенсійного фонду, норми законодавства дають право стягувати кошти на основі судових рішень, постанов, інших виконавчих документів. Зокрема, до 20% — вираховують за борги за кредитами, штрафи, комуналку, а до 50% — за аліменти, відшкодування шкоди, заподіяну здоров’ю.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у листопаді дехто з українців зможе отримати мінімальну пенсійну виплату у розмірі 16 500 грн. Йдеться про 80% від середньої зарплати в країні, з якої сплачені ЄСВ та яку враховують для обчислення пенсії. Таким правом наділені учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.