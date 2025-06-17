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Головна Фінанси Українці з інвалідністю отримають по 15 тис. грн — подробиці

Українці з інвалідністю отримають по 15 тис. грн — подробиці

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Дата публікації: 17 червня 2025 08:00
Виплати для людей з інвалідністю — де можна отримати 15 тис. грн у 2025 році
Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Хто може отримати одноразову грошову допомогу Як оформити допомогу у Запоріжжі

В Україні в деяких містах передбачена адресна матеріальна допомога для громадян, у яких пошкоджене житло внаслідок ракетних обстрілів, спричинених військовою агресією РФ. Зокрема, виплачують кошти за відповідною статтею вразливим категоріям жителів Запоріжжя.

Про це йдеться на порталі Департаменту соціального захисту населення.

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Хто може отримати одноразову грошову допомогу 

Як зазначається, Запорізька міська влада надає адресну підтримку у 15 тис. грн кільком категоріям громадян. Зокрема, особам з особливими потребами та пільговикам — власникам чи співвласникам пошкодженого житла через атаки РФ з 24 лютого 2022 року. У цьому списку:

  • громадяни, які мають інвалідність;
  • особи з інвалідністю з дитинства;
  • родини, які виховують дітей з інвалідністю;
  • багатодітні родини;
  • отримувачі житлових субсидій;
  • отримувачі пільг на оплату послуг ЖКГ з реєстрацією в Запоріжжі.

Як оформити допомогу у Запоріжжі

Громадяни, які підпадають під вищеперелічені категорії, можуть звертатися за адресною матеріальною допомогою до Департаменту соціального захисту населення. Для цього необхідно підготувати пакет документів. Виплати нададуть на основі поданих: 

  • заяви щодо призначення виплат;
  • довідки про реєстрацію місця проживання;
  • копії паспорта громадянина України/ID-картки;
  • копії ідентифікаційного коду;
  • копії акта комісійного обстеження пошкодженого об'єкта;
  • копії довідки лікарської комісії, інших документів, де підтверджується пільгова категорія;
  • довідки або іншого документа, що підтверджують право на пільги.

Раніше ми розповідали про реалізацію проєкту підтримки населення у трьох областях: Сумській, Чернігівській та Миколаївській. Згідно з ним, можна отримати до 1 тис. доларів

Також ми писали про відкриту реєстрацію у конкурсі на базі бізнес-інкубатора Ukrainian Future. В рамках програми десять учасників отримають по 7 тис. євро на бізнес-ідеї.  

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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