Виплати для людей з інвалідністю — де можна отримати 15 тис. грн у 2025 році

Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні в деяких містах передбачена адресна матеріальна допомога для громадян, у яких пошкоджене житло внаслідок ракетних обстрілів, спричинених військовою агресією РФ. Зокрема, виплачують кошти за відповідною статтею вразливим категоріям жителів Запоріжжя.

Про це йдеться на порталі Департаменту соціального захисту населення.

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Як зазначається, Запорізька міська влада надає адресну підтримку у 15 тис. грн кільком категоріям громадян. Зокрема, особам з особливими потребами та пільговикам — власникам чи співвласникам пошкодженого житла через атаки РФ з 24 лютого 2022 року. У цьому списку:

громадяни, які мають інвалідність;

особи з інвалідністю з дитинства;

родини, які виховують дітей з інвалідністю;

багатодітні родини;

отримувачі житлових субсидій;

отримувачі пільг на оплату послуг ЖКГ з реєстрацією в Запоріжжі.

Як оформити допомогу у Запоріжжі

Громадяни, які підпадають під вищеперелічені категорії, можуть звертатися за адресною матеріальною допомогою до Департаменту соціального захисту населення. Для цього необхідно підготувати пакет документів. Виплати нададуть на основі поданих:

заяви щодо призначення виплат;

довідки про реєстрацію місця проживання;

копії паспорта громадянина України/ID-картки;

копії ідентифікаційного коду;

копії акта комісійного обстеження пошкодженого об'єкта;

копії довідки лікарської комісії, інших документів, де підтверджується пільгова категорія;

довідки або іншого документа, що підтверджують право на пільги.

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