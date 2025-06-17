Выплаты для людей с инвалидностью — где можно получить 15 тыс. грн в 2025 году

Украинцы с инвалидностью получат по 15 тыс. грн — подробности
В Украине в некоторых городах предусмотрена адресная материальная помощь для граждан, у которых повреждено жилье в результате ракетных обстрелов, вызванных военной агрессией РФ. В частности, выплачивают средства по соответствующей статье уязвимым категориям жителей Запорожья.
Об этом говорится на портале Департамента социальной защиты населения.
Кто может получить единовременную денежную помощь
Как отмечается, Запорожская городская власть оказывает адресную поддержку в 15 тыс. грн нескольким категориям граждан. В частности, лицам с особыми потребностями и льготникам — владельцам или совладельцам поврежденного жилья из-за атак РФ с 24 февраля 2022 года. В этом списке:
- граждане, которые имеют инвалидность;
- лица с инвалидностью с детства;
- семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;
- многодетные семьи;
- получатели жилищных субсидий;
- получатели льгот на оплату услуг ЖКХ с регистрацией в Запорожье.
Как оформить помощь в Запорожье
Граждане, которые подпадают под вышеперечисленные категории, могут обращаться за адресной материальной помощью в Департамент социальной защиты населения. Для этого необходимо подготовить пакет документов. Выплаты предоставят на основе поданных:
- заявления о назначении выплат;
- справки о регистрации места жительства;
- копии паспорта гражданина Украины/ID-карты;
- копии идентификационного кода;
- копии акта комиссионного обследования поврежденного объекта;
- копии справки врачебной комиссии, других документов, где подтверждается льготная категория;
- справки или другого документа, подтверждающих право на льготы.
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