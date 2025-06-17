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Главная Финансы Украинцы с инвалидностью получат по 15 тыс. грн — подробности

Украинцы с инвалидностью получат по 15 тыс. грн — подробности

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Дата публикации 17 июня 2025 08:00
Выплаты для людей с инвалидностью — где можно получить 15 тыс. грн в 2025 году
Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Кто может получить единовременную денежную помощь Как оформить помощь в Запорожье

В Украине в некоторых городах предусмотрена адресная материальная помощь для граждан, у которых повреждено жилье в результате ракетных обстрелов, вызванных военной агрессией РФ. В частности, выплачивают средства по соответствующей статье уязвимым категориям жителей Запорожья.

Об этом говорится на портале Департамента социальной защиты населения.

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Кто может получить единовременную денежную помощь

Как отмечается, Запорожская городская власть оказывает адресную поддержку в 15 тыс. грн нескольким категориям граждан. В частности, лицам с особыми потребностями и льготникам — владельцам или совладельцам поврежденного жилья из-за атак РФ с 24 февраля 2022 года. В этом списке:

  • граждане, которые имеют инвалидность;
  • лица с инвалидностью с детства;
  • семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;
  • многодетные семьи;
  • получатели жилищных субсидий;
  • получатели льгот на оплату услуг ЖКХ с регистрацией в Запорожье.

Как оформить помощь в Запорожье

Граждане, которые подпадают под вышеперечисленные категории, могут обращаться за адресной материальной помощью в Департамент социальной защиты населения. Для этого необходимо подготовить пакет документов. Выплаты предоставят на основе поданных:

  • заявления о назначении выплат;
  • справки о регистрации места жительства;
  • копии паспорта гражданина Украины/ID-карты;
  • копии идентификационного кода;
  • копии акта комиссионного обследования поврежденного объекта;
  • копии справки врачебной комиссии, других документов, где подтверждается льготная категория;
  • справки или другого документа, подтверждающих право на льготы.

Ранее мы рассказывали о реализации проекта поддержки населения в трех областях: Сумской, Черниговской и Николаевской. Согласно ему, можно получить до 1 тыс. долларов.

Также мы писали об открытой регистрации в конкурсе на базе бизнес-инкубатора Ukrainian Future. В рамках программы десять участников получат по 7 тыс. евро на бизнес-идеи.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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