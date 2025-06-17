Выплаты для людей с инвалидностью — где можно получить 15 тыс. грн в 2025 году

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в некоторых городах предусмотрена адресная материальная помощь для граждан, у которых повреждено жилье в результате ракетных обстрелов, вызванных военной агрессией РФ. В частности, выплачивают средства по соответствующей статье уязвимым категориям жителей Запорожья.

Об этом говорится на портале Департамента социальной защиты населения.

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Как отмечается, Запорожская городская власть оказывает адресную поддержку в 15 тыс. грн нескольким категориям граждан. В частности, лицам с особыми потребностями и льготникам — владельцам или совладельцам поврежденного жилья из-за атак РФ с 24 февраля 2022 года. В этом списке:

граждане, которые имеют инвалидность;

лица с инвалидностью с детства;

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

многодетные семьи;

получатели жилищных субсидий;

получатели льгот на оплату услуг ЖКХ с регистрацией в Запорожье.

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Граждане, которые подпадают под вышеперечисленные категории, могут обращаться за адресной материальной помощью в Департамент социальной защиты населения. Для этого необходимо подготовить пакет документов. Выплаты предоставят на основе поданных:

заявления о назначении выплат;

справки о регистрации места жительства;

копии паспорта гражданина Украины/ID-карты;

копии идентификационного кода;

копии акта комиссионного обследования поврежденного объекта;

копии справки врачебной комиссии, других документов, где подтверждается льготная категория;

справки или другого документа, подтверждающих право на льготы.

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