Виплати для людей І-ІІІ групи інвалідності: де доступна грошова допомога до 77 000 грн

Українці з інвалідністю І-ІІІ групи отримають 77 000 грн: умови
До 9 травня 2026 року в одному з українських міст родини, які мають людей з інвалідністю, можуть отримати фінансові гранти. Розмір цільової грошової допомоги може сягати 77 000 грн, а використати її можна буде на підвищення власної фінансової спроможності за рахунок ведення чи відкриття бізнесу.
Про те, хто і де зможе отримати гранти, розповідають Новини.LIVE.
Де доступна грошова допомога в Україні до 77 000 грн
Згідно з оголошенням організаторів, йдеться про реалізацію грантового проєкту у місті Суми, який став можливим завдяки фінансовій підтримці від уряду Німеччини. У травні його втілюють громадська організація "Ліга сучасних жінок" за підтримки Joint Emergency Response in Ukraine, Welthungerhilfe та Concern Worldwide.
Проєкт покликаний надати фінансову допомогу діючим підприємцям, які мають групу інвалідності, а також гранти для початківців на запуск власного бізнесу, щоб забезпечити стабільний дохід для себе та родини.
У рамках програми передбачається надання претендентам різні розміри грантів залежно від потреб. Максимальна сума, на яку можна буде розраховувати, становить 77 000 грн.
"Хочете відновити бізнес або розпочати власну справу? Потрібна фінансова підтримка? Гранти до 77 тисяч гривень допоможуть зробити це! ГО "Ліга сучасних жінок" за підтримки JERU (Спільне реагування на надзвичайні ситуації в Україні Welthungerhilfe та Concern Worldwide) оголошує початок реєстрації на отримання фінансової допомоги", — повідомляють організатори.
Хто і як зможе зареєструватися у програмі допомоги
Для того, щоб взяти участь у проєкті та отримати кошти від уряду Німеччини, кандидати мають відповідати таким вимогам:
- розвивати/планувати почати бізнес у місті Суми;
- мати досвід у сфері, де планують здійснювати бізнес-діяльність (кваліфіковані працівники у сфері);
- мати одну з вразливостей та групу інвалідності.
Пріоритетними у наданні допомоги будуть кілька категорій громадян. Гранти нададуть:
- Родинам, які постраждали від війни (пошкоджене житло/були поранені або втратили рідних, втрачено роботу, бізнес);
- Внутрішньо переміщеним особам (ВПО);
- Родинам, які мають недієздатних осіб чи осіб з інвалідністю;
- Домогосподарствам, де є вагітні жінки/новонароджені діти (до шести місяців);
- Родинам з низьким рівнем доходу;
- Самотнім батькам;
- Ветеранам війни;
- Багатодітним родинам (де є від трьох дітей);
- Людям з інвалідністю.
Для подач заявки у попередній реєстрації потрібно заповнити спеціальну онлайн-анкету. Кінцевий термін — до 9 травня 2026 року.
Перевагу отримають проєкти, спрямовані на енергоефективність та сталі енергетичні рішення.
