Головна Фінанси Гроші від Карітас: хто з українців отримає 37 800 грн навесні

Дата публікації: 4 травня 2026 11:00
Виплати від Карітас: хто і де може оформити грошову допомогу у травні
Жінка похилого віку, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Навесні 2026 року в одному з українських регіонів громадянам доступна грошова допомога на сільське господарство. Відкрита онлайн-реєстрація на надання виплат від представництва масштабної мережі благодійних організацій Української Греко-Католицької Церкви "Карітас" УГКЦ (Caritas).

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на оголошення організаторів у Facebook. 

Хто зможе отримати грошову допомогу на сільське господарство

Йдеться про дію проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" від "Карітас Миколаїв УГКЦ", що передбачає надання грошової допомоги на підтримку сільського господарства у Миколаївській області. 

Взяти участь у проєкті можуть місцеві жителі, які мають пошкоджене майно (є підтвердження у вигляді відповідного акту/довідки), чи мають проблеми зі здоров'ям через війну (є довідка), а також внутрішні переселенці.

Претендувати на виплати можуть українці, які належать до однієї з таких груп вразливості:

  1. Громадяни з інвалідністю першої-третьої групи;
  2. Люди із серйозними/хронічними захворюваннями;
  3. Самотні матір чи батько (опікуни дітей віком до 18 років);
  4. Багатодітні родини з трьома та більше неповнолітніми дітьми;
  5. Вагітні/жінки з дітьми до трьох років;
  6. Самотні люди віком від 60 років;
  7. Безробітні громадяни віком 50+.

З-поміж обмежень: 

  • людина за останні дев'ять місяців отримала допомогу на сільське господарство від інших організацій;
  • середній дохід родини на кожного члена перевищує 8422 грн.

Як зареєструватися у програмі та розмір грошової допомоги

Подати заявки можуть громадяни зі статусом переселенця та постраждалі від війни, які мешкають в Інгульській та Березнегуватській об'єднаній територіальній громаді Миколаївської області.

"Саме цей проєкт реалізується в Інгульській та Березнегуватській ОТГ. Але попереду нові проєкти, стежте за оновленнями на сторінці — там обов'язково повідомлятимемо про можливості для розвитку господарства", — пояснюють організатори.

У рамках проєкту українців зможуть отримати грошову допомогу в розмірі до 37 800 грн на домогосподарство.

Для того, щоб подати заявку у попередній реєстрації проєкту, потрібно заповнити спеціальну анкету.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що навесні у десяти регіонах діє проєкт допомоги LINK від благодійників. У рамках проєкту соціально вразливі групи громадян (люди віком від 60 років, особи з інвалідністю, родини з трьома і більше неповнолітніми дітьми) отримають грошову та гуманітарну допомогу.

Ще Новини.LIVE писали, що Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (UNICEF) в одній з областей надає грошову допомогу у 17 000 грн родинам з дітьми. Виплати доступні тим, хто безпосередньо постраждав від російської агресії у 2026 році.   

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Ксенія Симонова
