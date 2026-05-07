Выплаты для людей І-ІІІ группы инвалидности: где доступна денежная помощь до 77 000 грн

Деньги, прохожие на улице. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

До 9 мая 2026 года в одном из украинских городов семьи, которые имеют людей с инвалидностью, могут получить финансовые гранты. Размер целевой денежной помощи может достигать 77 000 грн, а использовать ее можно будет на повышение собственной финансовой состоятельности за счет ведения или открытия бизнеса.

О том, кто и где сможет получить гранты, рассказывают Новини.LIVE.

Где доступна денежная помощь в Украине до 77 000 грн

Согласно объявлению организаторов, речь идет о реализации грантового проекта в городе Сумы, который стал возможным благодаря финансовой поддержке от правительства Германии. В мае его воплощают общественная организация "Лига современных женщин" при поддержке Joint Emergency Response in Ukraine, Welthungerhilfe и Concern Worldwide.

Проект призван оказать финансовую помощь действующим предпринимателям, которые имеют группу инвалидности, а также гранты для начинающих на запуск собственного бизнеса, чтобы обеспечить стабильный доход для себя и семьи.

В рамках программы предусматривается предоставление претендентам разных размеров грантов в зависимости от потребностей. Максимальная сумма, на которую можно будет рассчитывать, составляет 77 000 грн.

Читайте также:

"Хотите восстановить бизнес или начать собственное дело? Нужна финансовая поддержка? Гранты до 77 тысяч гривен помогут сделать это! ОО "Лига современных женщин" при поддержке JERU (Совместное реагирование на чрезвычайные ситуации в Украине Welthungerhilfe и Concern Worldwide) объявляет начало регистрации на получение финансовой помощи", — сообщают организаторы.

Кто и как сможет зарегистрироваться в программе помощи

Для того, чтобы принять участие в проекте и получить средства от правительства Германии, кандидаты должны соответствовать следующим требованиям:

развивать/планировать начать бизнес в городе Сумы;

иметь опыт в сфере, где планируют осуществлять бизнес-деятельность (квалифицированные работники в сфере);

иметь одну из уязвимостей и группу инвалидности.

Приоритетными в оказании помощи будут несколько категорий граждан. Гранты предоставят:

Семьям, пострадавшим от войны (повреждено жилье/были ранены или потеряли родных, потеряно работу, бизнес); Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ); Семьям, которые имеют недееспособных лиц или лиц с инвалидностью; Домохозяйствам, где есть беременные женщины/новорожденные дети (до шести месяцев); Семьям с низким уровнем дохода; Одиноким родителям; Ветеранам войны; Многодетным семьям (где есть от трех детей); Людям с инвалидностью.

Для подачи заявки в предварительной регистрации нужно заполнить специальную онлайн-анкету. Конечный срок — до 9 мая 2026 года.

Преимущество получат проекты, направленные на энергоэффективность и устойчивые энергетические решения.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто из украинцев сможет оформить 37 800 грн в мае в одном из регионов. Речь идет о финансовой помощи на ведение сельского хозяйства от Украинской Греко-Католической Церкви "Каритас" УГКЦ.

Еще Новини.LIVE писали, что весной доступна регистрация в проекте финпомощи на аренду жилья в пяти областях Украины. Выплаты предоставит УВКБ ООН на полгода. Приобщиться смогут внутренние переселенцы, а также беженцы.