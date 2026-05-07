Выплаты для людей І-ІІІ группы инвалидности: где доступна денежная помощь до 77 000 грн

Украинцы с инвалидностью I-III группы получат 77 000 грн: условия
До 9 мая 2026 года в одном из украинских городов семьи, которые имеют людей с инвалидностью, могут получить финансовые гранты. Размер целевой денежной помощи может достигать 77 000 грн, а использовать ее можно будет на повышение собственной финансовой состоятельности за счет ведения или открытия бизнеса.
О том, кто и где сможет получить гранты, рассказывают Новини.LIVE.
Где доступна денежная помощь в Украине до 77 000 грн
Согласно объявлению организаторов, речь идет о реализации грантового проекта в городе Сумы, который стал возможным благодаря финансовой поддержке от правительства Германии. В мае его воплощают общественная организация "Лига современных женщин" при поддержке Joint Emergency Response in Ukraine, Welthungerhilfe и Concern Worldwide.
Проект призван оказать финансовую помощь действующим предпринимателям, которые имеют группу инвалидности, а также гранты для начинающих на запуск собственного бизнеса, чтобы обеспечить стабильный доход для себя и семьи.
В рамках программы предусматривается предоставление претендентам разных размеров грантов в зависимости от потребностей. Максимальная сумма, на которую можно будет рассчитывать, составляет 77 000 грн.
"Хотите восстановить бизнес или начать собственное дело? Нужна финансовая поддержка? Гранты до 77 тысяч гривен помогут сделать это! ОО "Лига современных женщин" при поддержке JERU (Совместное реагирование на чрезвычайные ситуации в Украине Welthungerhilfe и Concern Worldwide) объявляет начало регистрации на получение финансовой помощи", — сообщают организаторы.
Кто и как сможет зарегистрироваться в программе помощи
Для того, чтобы принять участие в проекте и получить средства от правительства Германии, кандидаты должны соответствовать следующим требованиям:
- развивать/планировать начать бизнес в городе Сумы;
- иметь опыт в сфере, где планируют осуществлять бизнес-деятельность (квалифицированные работники в сфере);
- иметь одну из уязвимостей и группу инвалидности.
Приоритетными в оказании помощи будут несколько категорий граждан. Гранты предоставят:
- Семьям, пострадавшим от войны (повреждено жилье/были ранены или потеряли родных, потеряно работу, бизнес);
- Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ);
- Семьям, которые имеют недееспособных лиц или лиц с инвалидностью;
- Домохозяйствам, где есть беременные женщины/новорожденные дети (до шести месяцев);
- Семьям с низким уровнем дохода;
- Одиноким родителям;
- Ветеранам войны;
- Многодетным семьям (где есть от трех детей);
- Людям с инвалидностью.
Для подачи заявки в предварительной регистрации нужно заполнить специальную онлайн-анкету. Конечный срок — до 9 мая 2026 года.
Преимущество получат проекты, направленные на энергоэффективность и устойчивые энергетические решения.
