Депозити та ОВДП у гривні — українці втрачають інтерес до нацвалюти

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Депозити та облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у національній валюті стали менше приваблювати українців. Так, у червні 2024 року вперше за тривалий час зафіксували зниження інтересу до гривневих заощаджень.

Про це йдеться у повідомленні Національного банку України (НБУ) за результатом дискусії у Комітеті з монетарної політики.

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Падіння інтересу до гривневих активів

Як зазначається, влітку цього року аналітики фіксують скорочення обсягів та частки гривневих строкових депозитів у банківській системі на тлі збереження додатних ставок у реальному вимірі.



"Подібні тенденції спостерігалися й на ринку ОВДП: інтерес до державних облігацій з боку фізичних осіб дещо знизився, роловер червневих погашень був неповним, а інвестори більше зосереджувалися на цінних паперах з короткими строками погашення", — констатують у Комітеті.

Там пояснюють, що зниження інтересу до гривневих заощаджень ситуативне і пов’язане, у першу чергу, із психологічними чинниками через тимчасове знецінення гривні та певне погіршення прогнозних курсових очікувань.

Паралельно з цим аналітики фіксують зростання попиту на валюту. Така динаміка спровокувала посилення тиску на курс гривні та призвела до певного хвилювання економічних агентів. У зв'язку з цим Нацбанку довелося заспокоювати ринок валютними та вербальними інтервенціями.

У Комітеті висловлюють побоювання, що за таких умов подальше пом’якшення монетарної політики може мати негативний ефект. А саме:

погано позначитися на прогнозних очікуваннях;

закріпити тенденцію до падіння інтересу до гривневих активів;

спровокувати додатковий попит на валюту.

З огляду на це, в НБУ допускають доцільність призупинити цикл зниження облікової ставки та зосередитися на більш активному застосовувані заходи з підтримки стійкості валютного ринку.

"Більшість членів КМП переконані, що на етапі очікуваного пришвидшення інфляції та ймовірного погіршення інфляційних очікувань НБУ доцільно призупинити цикл зниження облікової ставки щонайменше до кінця 2024 року. Дехто з них не виключив, що за певних обставин НБУ доведеться навіть вдатися до підвищення облікової ставки", — додали в НБУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, кредити в українських банках стануть доступнішими до кінця 2024 року. Зокрема, ставки за цільовими кредитами для малого та середнього бізнесу можуть знизитися на 1-1,5%.

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