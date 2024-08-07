Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Українці втрачають інтерес до гривневих депозитів — оцінка НБУ arrow

Українці втрачають інтерес до гривневих депозитів — оцінка НБУ

7 серпня 2024 11:44
Ксенія Симонова - Редактор
Депозити та ОВДП у гривні — українці втрачають інтерес до нацвалюти
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Депозити та облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у національній валюті стали менше приваблювати українців. Так, у червні 2024 року вперше за тривалий час зафіксували зниження інтересу до гривневих заощаджень.

Про це йдеться у повідомленні Національного банку України (НБУ) за результатом дискусії у Комітеті з монетарної політики.

Читайте також:

Падіння інтересу до гривневих активів

Як зазначається, влітку цього року аналітики фіксують скорочення обсягів та частки гривневих строкових депозитів у банківській системі на тлі збереження додатних ставок у реальному вимірі.

"Подібні тенденції спостерігалися й на ринку ОВДП: інтерес до державних облігацій з боку фізичних осіб дещо знизився, роловер червневих погашень був неповним, а інвестори більше зосереджувалися на цінних паперах з короткими строками погашення", — констатують у Комітеті.

Там пояснюють, що зниження інтересу до гривневих заощаджень ситуативне і пов’язане, у першу чергу, із психологічними чинниками через тимчасове знецінення гривні та певне погіршення прогнозних курсових очікувань.

Паралельно з цим аналітики фіксують зростання попиту на валюту. Така динаміка спровокувала посилення тиску на курс гривні та призвела до певного хвилювання економічних агентів. У зв'язку з цим Нацбанку довелося заспокоювати ринок валютними та вербальними інтервенціями.

У Комітеті висловлюють побоювання, що за таких умов подальше пом’якшення монетарної політики може мати негативний ефект. А саме:

  • погано позначитися на прогнозних очікуваннях;
  • закріпити тенденцію до падіння інтересу до гривневих активів;
  • спровокувати додатковий попит на валюту.

З огляду на це, в НБУ допускають доцільність призупинити цикл зниження облікової ставки та зосередитися на більш активному застосовувані заходи з підтримки стійкості валютного ринку.

"Більшість членів КМП переконані, що на етапі очікуваного пришвидшення інфляції та ймовірного погіршення інфляційних очікувань НБУ доцільно призупинити цикл зниження облікової ставки щонайменше до кінця 2024 року. Дехто з них не виключив, що за певних обставин НБУ доведеться навіть вдатися до підвищення облікової ставки", — додали в НБУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, кредити в українських банках стануть доступнішими до кінця 2024 року. Зокрема, ставки за цільовими кредитами для малого та середнього бізнесу можуть знизитися на 1-1,5%.

Також писали, що військовослужбовці скаржаться на дискримінацію в "Ощадбанку" під час надання кредитів на встановлення сонячних електростанцій (СЕС). Чоловікові відмовили у видачі грошей, посилаючись на умови програми.

НБУ гроші активи ОВДП депозити фінанси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:29 Де у світі найвищі зарплати — ТОП-10 заможних країн

12:28 Буданов пояснив, коли українцям чекати на завершення наступу росіян

12:23 Росія краде українську грязь  — окупанти вивозять лікувальний мул з Криму

12:19 В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію

12:13 Тренер Рейнджерс назвав найкращого футболіста Динамо у першому матчі команд

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

12:09 Братчук прокоментував інформацію, що США нібито заборонили Україні бити по літаках РФ

11:56 У США заарештували пакистанця, який, ймовірно, причетний до замаху на Трампа

11:56 Українські легкоатлетки повернулися до України з Олімпійських ігор-2024 — як їх зустрічали

11:51 Зміна руху в Приморському районі Одеси — що варто знати водіям

11:48 Прикордонники приземлили російський "Ланцет" на Вовчанському напрямку

12:29 Де у світі найвищі зарплати — ТОП-10 заможних країн

12:28 Буданов пояснив, коли українцям чекати на завершення наступу росіян

12:23 Росія краде українську грязь  — окупанти вивозять лікувальний мул з Криму

12:19 В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію

12:13 Тренер Рейнджерс назвав найкращого футболіста Динамо у першому матчі команд

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

11:56 У США заарештували пакистанця, який, ймовірно, причетний до замаху на Трампа

11:56 Українські легкоатлетки повернулися до України з Олімпійських ігор-2024 — як їх зустрічали

11:51 Зміна руху в Приморському районі Одеси — що варто знати водіям

11:48 Прикордонники приземлили російський "Ланцет" на Вовчанському напрямку

11:44 Українці втрачають інтерес до гривневих депозитів — оцінка НБУ

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

Text

12:09 Братчук прокоментував інформацію, що США нібито заборонили Україні бити по літаках РФ

Text

08:00 Що відбувається в Курській області та нова заява "Азову" — ефір Ранок.LIVE

6 серпня 2024
Text

17:50 Підготовка зустрічі Зеленського з Путіним та прорив ЗСУ до Курська — ефір Вечір.LIVE

Text

14:13 Нардеп розкрив деталі масштабних корупційних схем під час публічних закупівель

Text

13:21 Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

Text

13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

Text

12:32 Нардепка відповіла, за яких умов Рада розгляне законопроєкт, який забороняє мобілізацію до 25 років

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

Text

08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Text

06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського