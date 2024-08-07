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Украинцы теряют интерес к гривневым депозитам — оценка НБУ

7 августа 2024 11:44
Ксения Симонова - Редактор
Депозиты и ОВГЗ в гривне — украинцы теряют интерес к нацвалюте
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Депозиты и облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в национальной валюте стали меньше привлекать украинцев. Так, в июне 2024 года впервые за длительное время зафиксировали снижение интереса к гривневым сбережениям.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ) по результатам дискуссии в Комитете по монетарной политике.

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Как отмечается, летом этого года аналитики фиксируют сокращение объемов и доли гривневых срочных депозитов в банковской системе на фоне сохранения положительных ставок в реальном измерении.

"Подобные тенденции наблюдались и на рынке ОВГЗ: интерес к государственным облигациям со стороны физических лиц несколько снизился, роловер июньских погашений был неполным, а инвесторы больше сосредотачивались на ценных бумагах с короткими сроками погашения", — констатируют в Комитете.

Там объясняют, что снижение интереса к гривневым сбережениям ситуативно и связано, в первую очередь, с психологическими факторами из-за временного обесценивания гривны и определенного ухудшения прогнозных курсовых ожиданий.

Параллельно с этим аналитики фиксируют рост спроса на валюту. Такая динамика спровоцировала ужесточение давления на курс гривны и привела к определенному волнению экономических агентов. В связи с этим Нацбанку пришлось успокаивать рынок валютными и вербальными интервенциями.

В Комитете выражают опасения, что в таких условиях дальнейшее смягчение монетарной политики может иметь негативный эффект. А именно:

  • плохо отразиться на прогнозных ожиданиях;
  • закрепить тенденцию к падению интереса к гривневым активам;
  • спровоцировать дополнительный спрос на валюту.

Учитывая это, в НБУ допускают целесообразность приостановить цикл снижения учетной ставки и сосредоточиться на более активных предпринимаемых мерах по поддержанию устойчивости валютного рынка.

"Большинство членов КМП убеждены, что на этапе ожидаемого ускорения инфляции и вероятного ухудшения инфляционных ожиданий НБУ целесообразно приостановить цикл снижения учетной ставки по меньшей мере до конца 2024 года. Некоторые из них не исключили, что при определенных обстоятельствах НБУ придется даже прибегнуть к повышению учетной ставки", — добавили в НБУ.

Что еще стоит знать

Напомним, кредиты в украинских банках станут доступнее до конца 2024 года. В частности, ставки по целевым кредитам для малого и среднего бизнеса могут снизиться на 1 — 1,5%.

Также писали, что военнослужащие жалуются на дискриминацию в "Ощадбанке" при предоставлении кредитов на установку солнечных электростанций (СЭС). Мужчине отказали в выдаче денег, ссылаясь на условия программы.

НБУ деньги активы ОВГЗ депозиты финансы

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