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В Україні банки змінять відсотки за кредитами — що треба знати

6 серпня 2024 10:05
Ксенія Симонова - Редактор
Кредити у банках стануть доступніші — як зміняться умови до кінця року
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Кредити в українських банках стануть доступніші до кінця 2024 року. Зокрема, ставки за цільовими кредитами для малого та середнього бізнесу можуть знизитися на 1-1,5%.

Про це повідомляють представники банків, пише Oboz.

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За словами експертів, станом на початок серпня середня ставка кредитів для малого та середнього бізнесу дорівнює 18%, торік становила 19%, а до кінця 2024 року може коливатися на рівні від 13,5 до 16% річних. Ставки за цільовими кредитами почнуть опускатися з вересня до листопада. Таким стане наслідок зниження облікової ставки Національним банком України (НБУ) до 13%.

При цьому найпривабливіші ставки у 13,5% річних запропонують за енергокредитами на купівлю та встановлення альтернативних джерел енергії. Йдеться про сонячні панелі, теплові насоси.

Зокрема, у цільових кредитів є низка переваг, одна з яких — предмет фінансування є запорукою кредиту, завдяки чому не потрібні додаткові ресурси для забезпечення кредитів.

Який бізнес найактивніше бере кредити

За словами банкірів, цього року середня сума кредитів для бізнесу дорівнювала 1,2 млн гривень на термін один — п'ять років. Найактивнішими були такі підприємства:

  • сфери виробництва, промисловості та будівництва — частка до 60% від загальної кількості;
  •  сфера торгівлі та послуг — по 15% кредитів.

"Понад 64% таких кредитів припадає на державні програми (разом із компенсаційними програмами відшкодування від місцевої влади). Інші кредити видаються за партнерськими програмами, запровадженими банками разом із виробниками і постачальниками устаткування ведення бізнесу", — додало видання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, військовослужбовці скаржаться на дискримінацію в "Ощадбанку" під час надання кредитів на встановлення сонячних електростанцій (СЕС). Чоловікові відмовили у видачі грошей, посилаючись на умови програми.

Також писали, що ПриватБанк та міжнародна платіжна система Payoneer запустили нову програму кешбеків для клієнтів. В її рамках можна отримати до 25 тис. грн.

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