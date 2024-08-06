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Бійці скаржаться на дискримінацію в Ощадбанку — деталі енергопрограми

6 серпня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк не видає кредити військовим для встановлення сонячних панелей — деталі
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Військовослужбовці скаржаться на дискримінацію в "Ощадбанку" під час надання кредитів на встановлення сонячних електростанцій (СЕС). Чоловікові відмовили у видачі грошей, посилаючись на умови програми.

Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Як розповів військовий, він подав заявку на сайті фінустанови на отримання кредиту на встановлення сонячних електростанцій. Його проконсультували та записали на зустріч у відділені, знаючи, що він військовий.

Однак, коли прибув у відділення, був вкрай здивований необізнаністю працівників щодо відповідної програми та фактом відмови у наданні кредиту.

"Дискримінація військовослужбовців та їх родин. Подав заявку на сайті банку на отримання кредиту на встановлення СЕС. Мене проконсультували, під час консультації я повідомив, що я військовий. Записали на зустріч у відділені, сьогодні прибув до відділення, і почалось найцікавіше: 1. Працівники не володіють питанням, читають папірець, щоб самим дізнатись про програму. 2. І після того, як я сказав, що я військовий почали, казати, що на селекторні сказали: військовим і членам їх родин такий кредит не видається!!!", — написав він.

Потім працівники показали відповідний папірець з умовами кредиту розділу "Виключення".

"Цікава програма, найцікавіше, що в анонсі від Держави такі виключення не фігурували. Мабуть, то таке ставлення до військових безпосередньо у Ощадбанку", — повідомив боєць.

Військовий попросив надати у публічний доступ загальні умови від держави і виключення, і чи це не є їхньою особистою ініціативою.

"Гроші сплачуються постачальнику енергообладнання, яке розташовується на ділянці, яка належить власнику — громадянину України, який на свій страх і риск, готовий взяти кредит, хоч безвідсотковий і разом з Державою тягнути тягар війни до перемоги", — додав він.

Що кажуть в Ощадбанку

Співробітник головного офісу Ощадбанку відповів на скаргу, зазначивши, що відповідно до умов кредитування, військовослужбовці та члени їхніх сімей не мають змоги отримати кеш-кредит за даною програмою.

"Держава анонсувала загальні умови кредитування, та, на жаль, по ньому дійсно є виключення. Перепрошуємо, що про це вам не повідомили одразу. Що стосується консультації співробітників, ми докладаємо всіх зусиль, щоб покращити підготовку наших працівників і забезпечити їх необхідною інформацією для належного обслуговування клієнтів", — повідомили у банку.

Також порадили не плутати споживчий кредит з капітальними інвестиціями.

 

Ощадбанк скарги
Скриншот. Джерело: Ощадбанк

Що ще варто знати

Раніше ми писали, "Ощадбанк" порушує терміни розблокування рахунків на основі постанов виконавчої служби. У результаті — клієнти не мають доступу до власних коштів.

Також ми писали, що Нацбанк виписав штраф АТ "Ощадбанк". За порушення вимог законодавства державна банківська установа має сплатити 170 тис. гривень.

кредити Ощадбанк банки військові сонячні електростанції

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