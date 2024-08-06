Ощадбанк не видає кредити військовим для встановлення сонячних панелей — деталі

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Військовослужбовці скаржаться на дискримінацію в "Ощадбанку" під час надання кредитів на встановлення сонячних електростанцій (СЕС). Чоловікові відмовили у видачі грошей, посилаючись на умови програми.

Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Ощадбанк не видає бійцям кредити для встановлення СЕС

Як розповів військовий, він подав заявку на сайті фінустанови на отримання кредиту на встановлення сонячних електростанцій. Його проконсультували та записали на зустріч у відділені, знаючи, що він військовий.

Однак, коли прибув у відділення, був вкрай здивований необізнаністю працівників щодо відповідної програми та фактом відмови у наданні кредиту.

"Дискримінація військовослужбовців та їх родин. Подав заявку на сайті банку на отримання кредиту на встановлення СЕС. Мене проконсультували, під час консультації я повідомив, що я військовий. Записали на зустріч у відділені, сьогодні прибув до відділення, і почалось найцікавіше: 1. Працівники не володіють питанням, читають папірець, щоб самим дізнатись про програму. 2. І після того, як я сказав, що я військовий почали, казати, що на селекторні сказали: військовим і членам їх родин такий кредит не видається!!!", — написав він.

Потім працівники показали відповідний папірець з умовами кредиту розділу "Виключення".

"Цікава програма, найцікавіше, що в анонсі від Держави такі виключення не фігурували. Мабуть, то таке ставлення до військових безпосередньо у Ощадбанку", — повідомив боєць.

Військовий попросив надати у публічний доступ загальні умови від держави і виключення, і чи це не є їхньою особистою ініціативою.

"Гроші сплачуються постачальнику енергообладнання, яке розташовується на ділянці, яка належить власнику — громадянину України, який на свій страх і риск, готовий взяти кредит, хоч безвідсотковий і разом з Державою тягнути тягар війни до перемоги", — додав він.

Що кажуть в Ощадбанку

Співробітник головного офісу Ощадбанку відповів на скаргу, зазначивши, що відповідно до умов кредитування, військовослужбовці та члени їхніх сімей не мають змоги отримати кеш-кредит за даною програмою.

"Держава анонсувала загальні умови кредитування, та, на жаль, по ньому дійсно є виключення. Перепрошуємо, що про це вам не повідомили одразу. Що стосується консультації співробітників, ми докладаємо всіх зусиль, щоб покращити підготовку наших працівників і забезпечити їх необхідною інформацією для належного обслуговування клієнтів", — повідомили у банку.

Також порадили не плутати споживчий кредит з капітальними інвестиціями.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк

Що ще варто знати

Раніше ми писали, "Ощадбанк" порушує терміни розблокування рахунків на основі постанов виконавчої служби. У результаті — клієнти не мають доступу до власних коштів.

Також ми писали, що Нацбанк виписав штраф АТ "Ощадбанк". За порушення вимог законодавства державна банківська установа має сплатити 170 тис. гривень.