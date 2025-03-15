ПриватБанк попередив про зміни у переказах — що варто знати

Мобільний застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнтам держфінустанови "ПриватБанк" протягом весни будуть доступні грошові бонуси за здійснення переказів з картки на картку. Максимальний кешбек може сягати 3 тис. грн.

Про це йдеться на сайті фінустанови.

Читайте також:

Детальніше про нові правила переказів

Як зазначається, з 11 березня до 11 червня 2025 року у банку діє акція із надання кешбеку за перекази з карткою Mastercard

"Отримуйте або надсилайте перекази з карткою Mastercard від ПриватБанку та вигравайте кешбек на кожному етапі акції. В акції враховуються міжнародні та внутрішньоукраїнські перекази", — йдеться у повідомленні банку.

Яка чекає винагорода на переможців акції:

на першому етапі акції — кешбек 1,5 тис. грн для 100 переможців;

на другому етапі акції — кешбек 1 тис. грн для 100 переможців;

на третьому етапі акції — кешбек 500 грн для 300 переможців.

У банку зауважили, що один учасник зможе отримати кешбек на кожному етапі акції. Максимальний розмір кешбеку для одного учасника за весь час акції може сягнути 3 тис. грн.

Як долучитися до акції ПриватБанку

Взяти участь в акції зможуть повнолітні клієнти, які мають ідентифікаційний код та активну картку Mastercard від ПриватБанку (картка для виплат, картка "Універсальна"/"Універсальна Gold", преміальна).

Стати учасником акції можна:

зареєструвавшись в акції на сайті;

далі необхідно отримати або надіслати будь-який грошовий переказ з картки на картку Mastercard від ПриватБанку на суму щонайменше 500 грн (в еквіваленті).

Список переможців акції опублікують та нарахують кешбек у такий період:

на першому етапі — до 20 квітня 2025 року;

на другому етапі — до 30 травня 2025 року;

на третьому етапі — до 30 червня 2025 року.

Святковий кешбек запровадили у зв'язку з 33-річчям ПриватБанку.

Скриншот з акцією. Джерело: ПриватБанк

Раніше ПриватБанк повідомив про плани запровадження програми інновацій та розвитку нових цифрових послуг. Почнеться вона із запуску оновленої версії застосунку "Приват24".

Також ми розповідали, що клієнти ПриватБанку мають можливість користуватися зручним способом переказу коштів за номером мобільного телефону. При цьому є певні нюанси, які передбачає відповідна послуга.