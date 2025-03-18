Клиенты ПриватБанка теряют деньги из-за сбоев в банкоматах — что нужно знать

Банковская карта в банкомате. Фото: УНИАН

Некоторые украинцы жалуются на плохую работу банкоматов государственного "ПриватБанка". Граждане теряют средства по одинаковому принципу при осуществлении операций.

Об этом говорится на портале "Минфин", где можно пообщаться с представителями банков.

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На проблемы с банкоматами ПриватБанка жалуются клиенты разных финучреждений. Некоторые теряют суммы в несколько сотен гривен, а некоторые — в несколько тысяч.

В одном из сообщений гражданин рассказал о невыдаче средств банкоматом с карты Универсал банка. Средства устройство списало, однако не выдало.

"9 марта в 7.54 снимали средства в приватбанковском банкомате в Котельве, сумма была 400 грн, карта Универсал банка, средства посчитало, но не выдало, написало, что будут возвращены автоматически на карточку, но ни в тот день, ни в течение следующего средства не вернулись...", — говорится в обращении.

Скриншот. Источник: Минфин

Процедура возврата средств сложная. На портале посоветовали обращаться в Универсал банк, где финучреждение сделает по сути "чарджбек" с неудачного снятия наличных. Запрос от Универсал банка будет обрабатывать ПриватБанк. Продолжительность такой процедуры от одной недели до четырех или дольше, а инкассация является обязательной.

Однако бывают случаи, что некоторым возвращаются средства фактически сразу. Так, в другом сообщении гражданин рассказал о невыдаче денег банкоматом. Однако после обращения в банк и подачи заявки на возврат, ему не пришлось ждать недолго, ведь средства вернули на карту на следующий день.

"Киев. Банкомат Приват. Картка Приват. 7000 грн хотел снять. С карты списались. Был звук подсчета купюр на выдачу, но выбило ошибку — типа, произошла ошибка, денег не будет, ждите возврата на карту. Потом банкомат вообще перегрузился. Сделал заявку на возврат 29859014. Сказали ждать инкассацию. До 14 дней вроде... На следующий день деньги вернулись на карту. Даже инкассации не было", — говорится в сообщении.

Как не терять средства в банкоматах

На портале банка указано, что банкоматы инкассируют минимум раз в неделю, однако механизм возврата денег может длиться дольше. Так, в случае невыдачи средств из другого финучреждения, оно должно сделать заявки в ПриватБанк по инструкции и регламенту. Продлится это 5-30 дней и более. Сам возврат денег может занять 180 суток времени.

Клиенты могут снизить риски потери средств в банкомате. Есть определенные правила:

лучше не пользоваться незнакомыми банкоматами;

снимать деньги лучше в банкомате финучреждения, выпустившего карту;

не стоит снимать сразу большую сумму денег за один раз.

Ранее мы писали, что у ПриватБанка есть требование по обновлению данных. Финучреждение просит предоставить разрешение на раскрытие его данных и банковской тайны на территории США, хотя клиенты не имеют никаких связей с этой страной.

Также мы рассказывали, что ПриватБанк может не выплачивать деньги со вкладов и счетов. Один из клиентов рассказал, что финучреждение отказывается возвращать несколько тысяч долларов.