ПриватБанк і банківська таємниця — що не подобається клієнтам

Відділення ПриватБанку. Фото: УНІАН

Державний "ПриватБанк" вимагає в одного з клієнтів, який вирішив оновити дані, надати дозвіл на розкриття його даних та банківської таємниці на території Сполучених Штатів Америки. При цьому чоловік запевняє, що не має жодних зв′язків із США.

Про це йдеться на порталі "Мінфін", де можна повідомляти про роботу фінансових установ.

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Подробиці ситуації з ПриватБанком

Як пояснив клієнт, така вимога з боку "ПриватБанку" з′явилася на завершальному етапі оновлення даних. За його словами, крім розкриття банківської таємниці в США, йому запропонували погодитися, щоб треті особи передавали дані про клієнта іншим людям.

"Також банк хоче надсилати дані на звичайні email та відмовляється від будь-якої відповідальності, якщо передані дані будуть вкрадені", — йдеться у повідомленні.

Представники банку не відреагували на скаргу громадянина, але раніше вже пояснювали, що розкриття інформації про клієнтів просять, незалежно від податкового резидентства. Це, мовляв, потрібно для стабільного функціонування фінустанови з банками з місцем реєстрації у США. У цій країні "ПриватБанку" має кореспондентські рахунки.

"Дозвіл на розкриття інформації про клієнта може бути застосований лише у разі отримання офіційного запиту від таких банків у межах вимог Закону США про боротьбу з відмиванням грошей", — пояснювали у "ПриватБанку".

Нагадаємо, що "ПриватБанк" оновив дизайн застосунку "Приват24", а також інклюзивні можливості головного екрану. Наступний етап з оновлення функціоналу має відбутися незабаром.

Також ми розповідали, що до 25 березня клієнти банку можуть скористатися персональними кешбеками та знижками на оплату послуг. Використати їх можна в програмі лояльності "Привіт".