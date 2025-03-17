ПриватБанк і депозити — про що треба знати у 2025 році

Відділення ПриватБанку в одному з українських міст. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

На жаль, іноді стається так, що банк не виплачує кошти клієнтам за вкладами та рахунками, що точно не тішить вкладників. Однак, наприклад, державний "ПриватБанк", відмовляється повертати своєму клієнту понад 2 тис. доларів, які він тільки планував покласти на депозит.

Про це йдеться у повідомленні на порталі "Мінфін", де українці розповідають про роботу банків.

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Подробиці історії

Як написав 16 березня користувач Сергій Вітер, 11 числа, перебуваючи у Дніпрі, він звернувся в одне із відділень "ПриватБанку", оскільки хотів оформити депозит на суму у 2 200 доларів.

"Але під час оформлення депозиту на касі у відділенні банку мені з невідомих причин відмовили у прийняті цієї суми. Натомість я отримав пропозицію виконати оплату через термінал поповнення", — йдеться у повідомленні.

За словами чоловіка, платіжні термінали "ПриватБанку" налаштовані таким чином, що під час проведення операції з поповнення депозиту можна внести лише завчасно зазначену суму, тобто — 2 200 доларів. Але, як зазначив громадянин, йому вдалося внести лише 1,9 тис. доларів.

Усе відбулося в присутності працівників банку, яким для розв'язання питання щодо повернення грошей, було запропоновано відкрити карту у доларах та оформити заявку на повернення коштів на цей рахунок.

"У відділенні мені пояснили, що кошти повернуть впродовж 24 годин. А в офіційний додаток "Приват24" надіслали повідомлення, що заявку на повернення 1,9 тис. доларів прийнято, регламент опрацювання один день, а з інкасацією — до п'яти днів", — написав клієнт.

Однак свою обіцянку у "ПриватБанку" порушили, адже громадянин так і не отримав свої кошти, а банк відмовляється це робити.

"Співробітники банку (звертався на гарячу лінію) рекомендують тільки чекати та відмовляються повідомляти, чи повернуть кошти", — підкреслив чоловік.

Клієнт також повідомив, що вже звернувся до Національного банку України (НБУ), як до регулятора фінансового ринку, щоби зобов'язати "ПриватБанк" повернути 1,9 тис. доларів.

Раніше ми писали, що у "ПриватБанку" тимчасово діють нові правила щодо грошових переказів. Зміни стосуються клієнтів з ідентифікаційним кодом та активною карткою Mastercard.

Також ми розповідали, що Нацбанк на початку березня 2025 року змінив показник облікової ставки. Тепер він становить 15,5%.