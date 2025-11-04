Виплати для українців в трьох регіонах — хто і де має право на зимову допомогу

Українці в трьох регіонах отримають виплати на зиму — подробиці
Жителі трьох українських областей мають останній шанс скористатися можливістю подати заявки на реєстрацію у програмі, що передбачає надання фінансової допомоги на зимовий період. Оформити виплати для громадян, які підпадають під певні критерії вразливості, можна до 5 листопада 2025 року (включно).
Про це інформує пресслужба благодійного фонду "Посмішка ЮА"
Хто і де має право на зимову допомогу
Як зазначається, грошова допомога в рамках підготовки до зими для громадян, що постраждали від агресії РФ, від БФ "Посмішка ЮА" буде доступна у трьох регіонах:
- У Запорізькому регіоні.
- У Харківському регіоні та в м. Харків.
- У Дніпропетровському регіоні (Апостолівська та Грушівська громади).
У рамках програми допомоги передбачається надання громадянам коштів на покриття витрат за оплату житлово-комунальних послуг в опалювальний період.
Взяти в ній участь можуть внутрішні переселенці або громадяни, які мають одну з таких категорій:
- учасники бойових дій;
- родичі першої черги (батьки, дружина, чоловік, діти) учасників бойових дій;
- рідні першої черги загиблих чи безвісти зниклих військовослужбовців.
Окрім того, важливою умовою у праві на виплати є наявність однієї наступних вразливостей:
- домогосподарство очолює самотня жінка;
- родини, у складі яких є люди з інвалідністю/хронічними захворюваннями;
- у родині є люди віком від 60 років;
- домогосподарства, де є діти до трьох років;
- сім'ї з трьома і більше дітьми до 18 років (у разі навчання — до 23 років);
- у складі родини є громадяни, які не мають роботи з лютого 2022 року.
Правила реєстрації у програмі допомоги
Громадяни, які підпадають під вимоги, можуть подати онлайн-заявку для участі у проєкті "Разом у безпеці та теплі: мультимодальна підтримка зимової підготовки для громад, що постраждали від конфлікту".
Зокрема, необхідно надати про себе персональну інформацію, вказавши:
- прізвище, ім'я та по батькові;
- дані, що підтверджують особу;
- адресу проживання;
- документи щодо категорії вразливості;
- номер телефону.
Прийматимуть заявки до 5 листопада включно (з 18:00 форму закриють).
Представники фонду додають, що одночасне отримання грошової допомоги на компенсацію комунпослуг, на купівлю палива і допомоги від організації — неможливе. Всі дані підлягатимуть ретельній перевірці на повторне подання.
Всі подробиці щодо допомоги можна уточнити за номером гарячої лінії БФ "Посмішка ЮА":
- +380504602240;
- через е-пошту.
