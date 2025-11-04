Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Українці в трьох регіонах отримають виплати на зиму — подробиці

Українці в трьох регіонах отримають виплати на зиму — подробиці

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 11:01
Оновлено: 11:05
Виплати для українців в трьох регіонах — хто і де має право на зимову допомогу
Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Жителі трьох українських областей мають останній шанс скористатися можливістю подати заявки на реєстрацію у програмі, що передбачає надання фінансової допомоги на зимовий період. Оформити виплати для громадян, які підпадають під певні критерії вразливості, можна до 5 листопада 2025 року (включно).

Про це інформує пресслужба благодійного фонду "Посмішка ЮА"

Реклама
Читайте також:

Хто і де має право на зимову допомогу

Як зазначається, грошова допомога в рамках підготовки до зими для громадян, що постраждали від агресії РФ, від БФ "Посмішка ЮА" буде доступна у трьох регіонах:

  1. У Запорізькому регіоні.
  2. У Харківському регіоні та в м. Харків.
  3. У Дніпропетровському регіоні (Апостолівська та Грушівська громади).

У рамках програми допомоги передбачається надання громадянам коштів на покриття витрат за оплату житлово-комунальних послуг в опалювальний період. 

Взяти в ній участь можуть внутрішні переселенці або громадяни, які мають одну з таких категорій:

  • учасники бойових дій;
  • родичі першої черги (батьки, дружина, чоловік, діти) учасників бойових дій;
  • рідні першої черги загиблих чи безвісти зниклих військовослужбовців.

Окрім того, важливою умовою у праві на виплати є наявність однієї наступних вразливостей:

  • домогосподарство очолює самотня жінка;
  • родини, у складі яких є люди з інвалідністю/хронічними захворюваннями;
  • у родині є люди віком від 60 років;
  • домогосподарства, де є діти до трьох років;
  • сім'ї з трьома і більше дітьми до 18 років (у разі навчання — до 23 років);
  • у складі родини є громадяни, які не мають роботи з лютого 2022 року.

Правила реєстрації у програмі допомоги 

Громадяни, які підпадають під вимоги, можуть подати онлайн-заявку для участі у проєкті "Разом у безпеці та теплі: мультимодальна підтримка зимової підготовки для громад, що постраждали від конфлікту". 

Зокрема, необхідно надати про себе персональну інформацію, вказавши:

  • прізвище, ім'я та по батькові;
  • дані, що підтверджують особу;
  • адресу проживання;
  • документи щодо категорії вразливості;
  • номер телефону.

Прийматимуть заявки до 5 листопада включно (з 18:00 форму закриють).

Представники фонду додають, що одночасне отримання грошової допомоги на компенсацію комунпослуг, на купівлю палива і допомоги від організації — неможливе. Всі дані підлягатимуть ретельній перевірці на повторне подання.

Всі подробиці щодо допомоги можна уточнити за номером гарячої лінії БФ "Посмішка ЮА": 

  • +380504602240;
  • через е-пошту.

Раніше ми писали, що в листопаді деяким українцям можна оформити допомогу від УВКБ ООН. Фінпідтримка доступна у Миколаєві.   

Також ми розповідали про грантову програму, що передбачає надання по 950 доларів. Кошти отримають домогосподарства, що постраждали від російської агресії.  

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації