Виплати для українців в трьох регіонах — хто і де має право на зимову допомогу

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Жителі трьох українських областей мають останній шанс скористатися можливістю подати заявки на реєстрацію у програмі, що передбачає надання фінансової допомоги на зимовий період. Оформити виплати для громадян, які підпадають під певні критерії вразливості, можна до 5 листопада 2025 року (включно).

Про це інформує пресслужба благодійного фонду "Посмішка ЮА"

Хто і де має право на зимову допомогу

Як зазначається, грошова допомога в рамках підготовки до зими для громадян, що постраждали від агресії РФ, від БФ "Посмішка ЮА" буде доступна у трьох регіонах:

У Запорізькому регіоні. У Харківському регіоні та в м. Харків. У Дніпропетровському регіоні (Апостолівська та Грушівська громади).

У рамках програми допомоги передбачається надання громадянам коштів на покриття витрат за оплату житлово-комунальних послуг в опалювальний період.

Взяти в ній участь можуть внутрішні переселенці або громадяни, які мають одну з таких категорій:

учасники бойових дій;

родичі першої черги (батьки, дружина, чоловік, діти) учасників бойових дій;

рідні першої черги загиблих чи безвісти зниклих військовослужбовців.

Окрім того, важливою умовою у праві на виплати є наявність однієї наступних вразливостей:

домогосподарство очолює самотня жінка;

родини, у складі яких є люди з інвалідністю/хронічними захворюваннями;

у родині є люди віком від 60 років;

домогосподарства, де є діти до трьох років;

сім'ї з трьома і більше дітьми до 18 років (у разі навчання — до 23 років);

у складі родини є громадяни, які не мають роботи з лютого 2022 року.

Правила реєстрації у програмі допомоги

Громадяни, які підпадають під вимоги, можуть подати онлайн-заявку для участі у проєкті "Разом у безпеці та теплі: мультимодальна підтримка зимової підготовки для громад, що постраждали від конфлікту".

Зокрема, необхідно надати про себе персональну інформацію, вказавши:

прізвище, ім'я та по батькові;

дані, що підтверджують особу;

адресу проживання;

документи щодо категорії вразливості;

номер телефону.

Прийматимуть заявки до 5 листопада включно (з 18:00 форму закриють).

Представники фонду додають, що одночасне отримання грошової допомоги на компенсацію комунпослуг, на купівлю палива і допомоги від організації — неможливе. Всі дані підлягатимуть ретельній перевірці на повторне подання.

Всі подробиці щодо допомоги можна уточнити за номером гарячої лінії БФ "Посмішка ЮА":

+380504602240;

через е-пошту.

