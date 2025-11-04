Виплати для українців — де доступна реєстрація на програму від УВКБ ООН

Грошова допомога УВКБ ООН — які вимоги та список документів
У листопаді 2025 року деякі українці можуть оформити багатоцільову грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Фінансова підтримка передбачена для мешканців міста Миколаїв.
Про це інформують представники УВКБ ООН.
Що передбачає програма допомоги від УВКБ ООН
Жителі Миколаєва мають можливість зареєструватися на отримання тримісячної фінансової підтримки від УВКБ ООН у розмірі 3,6 тис. грн на кожного члена сім'ї.
Згідно з правилами програми, надання допомоги у листопаді відбудеться для наступних категорій громадян:
- Наявний статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО).
- Є статус біженця, який повернувся з-за кордону додому після переїзду через війну.
"Заявку зможуть подати родини: має дохід, менший за 6318 грн на особу, та належить до таких категорій та має хоча б один із критеріїв вразливості", — наголошують організатори.
Ті, хто раніше отримував фіндопомогу від благодійників, зможуть оформити виплати, якщо це було не пізніше, ніж три місяці тому.
Пріоритет буде надано громадянам, які матимуть категорію вразливості:
- самотні матері, батьки чи опікуни дітей до 18 років;
- громадяни з важкими хворобами;
- особи з інвалідністю/інвалідністю з дитинства;
- самотні громадяни похилого віку (понад 55 років);
- родини, де є лише неповнолітні діти та люди похилого віку.
Як подати заявку для участі у програмі допомоги
Громадяни, які підпадають під описані умови, для участі у програмі мають заповнити спеціальну онлайн-анкету.
Організатори перевірять відповіді претендентів, а в разі відповідності умовам і критеріям — нададуть номер в чергу за адресою: м. Миколаїв, пр-т. Миру 54В.
З собою необхідно обов’язково буде взяти документи. А саме:
- паспорт/документ, що посвідчує особу;
- ідентифікаційний код;
- довідку внутрішнього переселенця;
- номер рахунку в банку.
Деталі можна уточнити за номером гарячої лінії УВКБ ООН: 0 800 307 711.
