Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Грошова допомога від Швейцарії — хто і де отримає гроші на зиму

Грошова допомога від Швейцарії — хто і де отримає гроші на зиму

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 11:00
Оновлено: 11:04
Виплати на зиму — хто може взяти участь у програмі за фінпідтримки Швейцарії
Людина тримає валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

Восени 2025 року в одній з областей громадяни можуть отримати грошову допомогу на холодний сезон. У разі реєстрації учасникам програми нададуть гроші на сплату комунальних послуг з опалення.

Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду "Помагаєм" у соцмережі Faecebook.

Реклама
Читайте також:

Хто зможе взяти участь у програмі за фінпідтримки Швейцарії

Як зазначається, йдеться про реалізацію спільного проєкту з Данською радою у справах біженців за фінансування уряду Швейцарії під назвою "Підтримка у відбудові житла та підготовці до зими для найбільш вразливих громад, що постраждали від збройного конфлікту в Україні".

Взяти участь у проєкті можуть жителі двох громад Запорізької області. А саме:

  • Вільнянської міської територіальної громади;
  • Новомиколаївської селищної територіальної громади.

"Ми плануємо надати фінансову підтримку 462 родинам", — повідомляє пресслужба благодійного фонду.

Відбір громадян буде здійснюватися на основі складу, статусу та доходу домогосподарства. Також важливо, щоб дохід родини-заявника не перевищував 8,5 тис. грн на кожну особу.

Серед критеріїв, за якими будуть визначати отримувачів допомоги:

  • опікунська/прийомна родина;
  • дитячий будинок сімейного типу;
  • багатодітна родина;
  • домогосподарство з пошкодженим майном після обстрілів (за останні шість місяців);
  • родина з дітьми до трьох років;
  • родина з людьми з інвалідністю/захворюваннями;
  • родина, де є громадяни, віком від 60 років;
  • сім'я зі статусом ВПО.

Що варто знати про реєстрацію на допомогу

За інформацією фонду, реєстрація для надання фіндопомоги на сплату комунальних послуг з опалення триватиме до 28 листопада поточного року. Кандидатів на реєстрацію запросить місцева адміністрація.

Якщо громадяни вже отримували фіндопомогу на сплату комунпослуг з опалення за останні шість місяців, то взяти участь у проєкті не буде можливості.

У разі виникнення питань — варто телефонувати за номером: 0 800 33 17 03.

Раніше ми писали, що UNHCR Ukraine в одному з міст надасть допомогу для вразливих категорій громадян. Розмір виплати становитиме 10,8 тис. грн

Також ми повідомляли, хто з родин у Херсонській області отримає 950 доларів восени. Йдеться про програму від Червоного Хреста. 

виплати фінансова допомога опалення гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації