Виплати на зиму — хто може взяти участь у програмі за фінпідтримки Швейцарії

Людина тримає валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

Восени 2025 року в одній з областей громадяни можуть отримати грошову допомогу на холодний сезон. У разі реєстрації учасникам програми нададуть гроші на сплату комунальних послуг з опалення.

Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду "Помагаєм" у соцмережі Faecebook.

Хто зможе взяти участь у програмі за фінпідтримки Швейцарії

Як зазначається, йдеться про реалізацію спільного проєкту з Данською радою у справах біженців за фінансування уряду Швейцарії під назвою "Підтримка у відбудові житла та підготовці до зими для найбільш вразливих громад, що постраждали від збройного конфлікту в Україні".

Взяти участь у проєкті можуть жителі двох громад Запорізької області. А саме:

Вільнянської міської територіальної громади;

Новомиколаївської селищної територіальної громади.

"Ми плануємо надати фінансову підтримку 462 родинам", — повідомляє пресслужба благодійного фонду.

Відбір громадян буде здійснюватися на основі складу, статусу та доходу домогосподарства. Також важливо, щоб дохід родини-заявника не перевищував 8,5 тис. грн на кожну особу.

Серед критеріїв, за якими будуть визначати отримувачів допомоги:

опікунська/прийомна родина;

дитячий будинок сімейного типу;

багатодітна родина;

домогосподарство з пошкодженим майном після обстрілів (за останні шість місяців);

родина з дітьми до трьох років;

родина з людьми з інвалідністю/захворюваннями;

родина, де є громадяни, віком від 60 років;

сім'я зі статусом ВПО.

Що варто знати про реєстрацію на допомогу

За інформацією фонду, реєстрація для надання фіндопомоги на сплату комунальних послуг з опалення триватиме до 28 листопада поточного року. Кандидатів на реєстрацію запросить місцева адміністрація.

Якщо громадяни вже отримували фіндопомогу на сплату комунпослуг з опалення за останні шість місяців, то взяти участь у проєкті не буде можливості.

У разі виникнення питань — варто телефонувати за номером: 0 800 33 17 03.

