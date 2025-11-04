Видео
Видео

Украинцы в трех регионах получат выплаты на зиму — подробности

Дата публикации 4 ноября 2025 11:01
обновлено: 11:05
Выплаты для украинцев в трех регионах — кто и где имеет право на зимнюю помощь
Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Жители трех украинских областей имеют последний шанс воспользоваться возможностью подать заявки на регистрацию в программе, предусматривающей предоставление финансовой помощи на зимний период. Оформить выплаты для граждан, которые подпадают под определенные критерии уязвимости, можно до 5 ноября 2025 года (включительно).

Об этом информирует пресс-служба благотворительного фонда "Посмішка ЮА"

Кто и где имеет право на зимнюю помощь

Как отмечается, денежная помощь в рамках подготовки к зиме для граждан, пострадавших от агрессии РФ, от БФ "Посмішка ЮА" будет доступна в трех регионах:

  1. В Запорожском регионе.
  2. В Харьковском регионе и в г. Харьков.
  3. В Днепропетровском регионе (Апостоловская и Грушевская громады).

В рамках программы помощи предусматривается предоставление гражданам средств на покрытие расходов за оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительный период.

Принять в ней участие могут внутренние переселенцы или граждане, которые имеют одну из следующих категорий:

  • участники боевых действий;
  • родственники первой очереди (родители, жена, муж, дети) участников боевых действий;
  • родственники первой очереди погибших или без вести пропавших военнослужащих.

Кроме того, важным условием в праве на выплаты является наличие одной следующих уязвимостей:

  • домохозяйство возглавляет одинокая женщина;
  • семьи, в составе которых есть люди с инвалидностью/хроническими заболеваниями;
  • в семье есть люди в возрасте от 60 лет;
  • домохозяйства, где есть дети до трех лет;
  • семьи с тремя и более детьми до 18 лет (в случае обучения — до 23 лет);
  • в составе семьи есть граждане, которые не имеют работы с февраля 2022 года.

Правила регистрации в программе помощи

Граждане, которые подпадают под требования, могут подать онлайн-заявку для участия в проекте "Вместе в безопасности и тепле: мультимодальная поддержка зимней подготовки для громад, пострадавших от конфликта".

В частности, необходимо предоставить о себе персональную информацию, указав:

  • фамилию, имя и отчество;
  • данные, подтверждающие личность;
  • адрес проживания;
  • документы о категории уязвимости;
  • номер телефона.

Принимать заявки будут до 5 ноября включительно (с 18:00 форму закроют).

Представители фонда добавляют, что одновременное получение денежной помощи на компенсацию коммунуслуг, на покупку топлива и помощи от организации — невозможно. Все данные будут подлежать тщательной проверке на повторную подачу.

Все подробности по помощи можно уточнить по номеру горячей линии БФ "Посмішка ЮА":

  • +380504602240;
  • через е-почту.

Ранее мы писали, что в ноябре некоторым украинцам можно оформить помощь от УВКБ ООН. Финподдержка доступна в Николаеве.

Также мы рассказывали о грантовой программе, предусматривающей предоставление по 950 долларов. Средства получат домохозяйства, пострадавшие от российской агрессии.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
