Выплаты для украинцев в трех регионах — кто и где имеет право на зимнюю помощь

Украинцы в трех регионах получат выплаты на зиму — подробности
Жители трех украинских областей имеют последний шанс воспользоваться возможностью подать заявки на регистрацию в программе, предусматривающей предоставление финансовой помощи на зимний период. Оформить выплаты для граждан, которые подпадают под определенные критерии уязвимости, можно до 5 ноября 2025 года (включительно).
Об этом информирует пресс-служба благотворительного фонда "Посмішка ЮА"
Кто и где имеет право на зимнюю помощь
Как отмечается, денежная помощь в рамках подготовки к зиме для граждан, пострадавших от агрессии РФ, от БФ "Посмішка ЮА" будет доступна в трех регионах:
- В Запорожском регионе.
- В Харьковском регионе и в г. Харьков.
- В Днепропетровском регионе (Апостоловская и Грушевская громады).
В рамках программы помощи предусматривается предоставление гражданам средств на покрытие расходов за оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительный период.
Принять в ней участие могут внутренние переселенцы или граждане, которые имеют одну из следующих категорий:
- участники боевых действий;
- родственники первой очереди (родители, жена, муж, дети) участников боевых действий;
- родственники первой очереди погибших или без вести пропавших военнослужащих.
Кроме того, важным условием в праве на выплаты является наличие одной следующих уязвимостей:
- домохозяйство возглавляет одинокая женщина;
- семьи, в составе которых есть люди с инвалидностью/хроническими заболеваниями;
- в семье есть люди в возрасте от 60 лет;
- домохозяйства, где есть дети до трех лет;
- семьи с тремя и более детьми до 18 лет (в случае обучения — до 23 лет);
- в составе семьи есть граждане, которые не имеют работы с февраля 2022 года.
Правила регистрации в программе помощи
Граждане, которые подпадают под требования, могут подать онлайн-заявку для участия в проекте "Вместе в безопасности и тепле: мультимодальная поддержка зимней подготовки для громад, пострадавших от конфликта".
В частности, необходимо предоставить о себе персональную информацию, указав:
- фамилию, имя и отчество;
- данные, подтверждающие личность;
- адрес проживания;
- документы о категории уязвимости;
- номер телефона.
Принимать заявки будут до 5 ноября включительно (с 18:00 форму закроют).
Представители фонда добавляют, что одновременное получение денежной помощи на компенсацию коммунуслуг, на покупку топлива и помощи от организации — невозможно. Все данные будут подлежать тщательной проверке на повторную подачу.
Все подробности по помощи можно уточнить по номеру горячей линии БФ "Посмішка ЮА":
- +380504602240;
- через е-почту.
