Газові рахунки деякі українці можуть не платити у вересні: хто в списку

Гроші та комунальні квитанції. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2026 року діякі українські громадяни можуть не платити за розподіл природного газу за наявності трьох важливих обставин під час воєнного стану. Водночас, для решти споживачів тарифи не зазнали змін, плату за доставку стандартно необхідно внести до 20 числа поточного місяця.

Про те, хто може уникнути плати за послугу, розповідає портал Новини.LIVE.

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Хто може не платити за розподіл газу у вересні

Норми українського законодавства передбачають випадки, коли оператори газорозподільних мереж не мають права здійснювати нарахування плати за доставку блакитного палива. Такий захід застосовується у крайніх випадках і актуальний виключно під час воєнного стану. Йдеться про ситуації, здебільшого спровоковані війною:

Будинок був зруйнований/серйозно пошкоджений внаслідок бойових дій; Виникла аварійна ситуація у зв'язку з обстрілами чи іншими наслідками війни; Будинок/квартиру механічно відключено від мережі.

За таких обставин плату за доставку газу не нараховуватимуть до повноцінного поновлення можливості отримувати послугу. Якщо споживач, попри законні підстави, отримає нарахування за розподіл газу, потрібно буде особисто звернутися у місцевий підрозділ оператора газорозподільної мережі.

Для цього необхідно підготувати документи з підтвердженням пошкодження оселі, її руйнування або офіційного відключення від газової мережі. Оператор має здійснити перевірку інформації та скасувати незаконні нарахування.

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Важливо розуміти, що йдеться не про рахунки за газопостачання, а саме про розподіл (друга платіжка).

Які тарифи на доставку газу діятимуть у вересні

У вересні тариф на розподіл блакитного палива для більшості споживачів не змінився і продовжить діяти за фіксованими цінами, передбаченими на поточний газовий рік.

Попри те, що цього року Нацкомісія з держрегулювання сфери енергетики та комунальних послуг підвищила тарифи для деяких категорій непобутових споживачів, для простого населення вони не змінилися.

Сума у такій платіжці розраховується на основі обсягу природного газу, спожитого за попередній газовий рік. Такий показник ділять на 12 місяців, а тому розмір щомісячного платежу буде однаковим упродовж всього року.

Як здійснити оплату за послугу розподілу газу

Для громадян доступні кілька варіантів для оплати. Це можна зробити:

через особистий кабінет оператора "Газмережі";

через інтернет-банкінг (Приват24, Ощад24/7 та інші банківські застосунки);

через відділення "Укрпошти";

у банківських касах;

у терміналах самообслуговування;

через застосунок "Куб".

Оплатити такий рахунок у вересні необхідно буде до 20 числа.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Нафтогаз оновив офіційний мобільний застосунок "Куб". Завдяки новим функціям у ньому можна платити не тільки за газ, а й за світло. Також у застосунку можна заощадити, адже замість 1% розраховуватися за послуги можна з комісією 0%.

Також Новини.LIVE писали, що у вересні деяким клієнтам Нафтогазу необхідно буде заплатити додатково від 435 грн до 2 000 грн. Йдеться про оплату за техобслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Зокрема, підвищену суму за це передбачено для приватних будинків, тоді як для багатоповерхівок вона ділиться порівну між усіма жителями.