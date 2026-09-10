Нафтогаз розширив можливості оплати за комунальні послуги: що змінилось

Смартфон, гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка надає блакитне паливо для 98% побутових споживачів, зробила чергове оновлення офіційного мобільного застосунку "Куб". Завдяки розширеним функціям з його допомогою українці зможуть платити не тільки за блакитне паливо, а й за електричну енергію.

Про те, як працюватиме новація, розповідає портал Новини.LIVE.

Реклама

Як Нафтогаз розширив можливості оплати

У 2026 році компанія запустила новий мобільний застосунок "Куб" з метою покращити обслуговування клієнтів та зробити його більш сучасним та зручним, оскільки поєднує у собі цілий спектр послуг. Завдяки застосунку українським родинам можна значно легше і дешевше розраховуватись за послуги, а також вирішувати низку питань газопостачальної сфери.

Згідно з інформацією, у вересні можливості цифрових сервісів "Групи Нафтогаз" розширились.



Тепер у застосунку "Куб" можна керувати як рахунками за газ, так і за світло. Користувачам достатньо лише додати особовий рахунок за електричну енергію.

У компанії зауважили, що фахівці перетворили застосунок на єдину точку взаємодії з комунальними послугами для мільйонів українських споживачів.

Читайте також:

Водночас, мешканці Києва отримали ще більше можливостей. Для них стало доступне підключення всіх житлово-комунальних послуг за адресами. Тепер вони всі рахунки зможуть оплачувати в застосунку єдиним платежем.

У компанії анонсували аналогічну новацію і в інших регіонах України. Фахівці Нафтогазу вже працюють над запуском відповідної можливості. Точні терміни оприлюднять згодом.

"Розширюємо можливості цифрових сервісів Групи Нафтогаз. У застосунку Куб тепер можна керувати не лише оплатою газу. Усі користувачі вже можуть додати особовий рахунок за електроенергію. Працюємо, щоб вирішення побутових питань забирало менше часу", — повідомили у компанії.

Які послуги доступні в "Кубі"

Завдяки мобільному застосунку "Куб" громадяни можуть уникнути черг у відділеннях для оплати та заощадити час. У ньому доступні такі можливості:

Розрахунки за спожитий природний газ та його розподіл; Можливість передачі даних газового лічильника (зокрема, шляхом розпізнавання через камеру телефона); Здійснення управління одразу кількома особовими рахунками в єдиному профілі; Відстеження споживання і планувати витрат; Доступні рекомендації з енергозбереження та нагадування про необхідність передачі даних та оплати.

Окрім цього, користувачі застосунку "Куб" можуть дещо заощадити, оскільки замість 1% оплачувати послуги можна з 0% комісією.

Щоб скористатися такою можливістю, потрібно лише оновити застосунок до останньої версії та під час розрахунку обрати опцію "Мій банк".

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у вересні деяким клієнтам Нафтогазу необхідно буде заплатити додатково від 1 500 грн. Йдеться про оплату за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Зокрема, підвищена сума за це передбачена для приватних будинків. Водночас, для багатоповерхівок суму поділять між жителями порівну.

Ще Новини.LIVE писали, що з 1 жовтня в країні запрацюють нові правила для комунальних платіжок за розподіл природного газу. Необхідність змін прописані у положеннях європейської Директиви щодо стандартів платіжних відомостей в газовому секторі. Зокрема, передбачене запровадження єдиного шаблону/форми рахунку.