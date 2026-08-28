Розрахунки за природний газ: за що стягнуть 1 500 грн у вересні

Жінка з платіжками, розрахунки. Фото: Новини.LIVE.

У вересні 2026 року деякі клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" будуть змушені заплатити додатково від 1 500 грн за здійснення техобслуговування внутрішньобудинкових газових мереж (ТО ВБСГ). Підвищена сума за відповідну послугу передбачена для приватних будинків, де фінансове навантаження за послугу є повністю відповідальністю власника домогосподарства, на відміну від багатоповерхових будинків, де сума ділиться порівну.

Про особливості сплати за відповідну послугу розповідає сайт Новини.LIVE.

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Коли необхідна перевірка газових мереж у 2026 році

За інформацією однієї із філій ТОВ "Газорозподільні мережі України", споживачі цього року можуть отримати два окремі рахунки за техобслуговування газових мереж:

У разі перевірки внутрішньобудинкових систем — спільної газової мережі багатоповерхових будинків (у під’їздах/на фасадах). Розрахунок відбувається за тарифом, що встановлюють для кожного будинку, що залежатиме від довжини труб та чисельності квартир. У разі перевірки всередині квартири/приватного будинку — де встановлюють функціональність лічильників, мережі труб після запірного крана, газової плити/котла. Для перевіри власники самі повинні підписати угоду.

Відповідна вимога щодо виконання технічного обслуговування обладнання в оселі має виконуватися один раз на рік. У вартість послуги входить регулярна чистка пальників, змащування кранів, що дасть гарантію невитоку газу та економії, адже справні пристрої споживатимуть менше ресурсу.

Власникам осель можна на власний вибір обрати виконавця таких робіт, проте підприємство повинно бути ліцензованим. Після виконання перевірки газорозподільній компанії потрібно буде дати угоду із сертифікованою компанією, що виконувала технічне обслуговування.

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Така перевірка є обов'язком для всіх клієнтів, які є балансоутримувачами чи власниками житла. Обладнання без обов'язкового щорічного техобслуговування підлягатиме відключенню. У Газмережі наголошують, що безпека використання газу є спільною відповідальністю.

Вартість перевірки газових мереж та обладнання

Ціна на техобслуговування визначається залежно від кількості та типу техніки в оселі, складності пристроїв. Через це сума у платіжці за сервіс може різнитися.

У звичайний соцпакет входить:

перевірка внутрішніх газопроводів;

змащення крана до плити/кранів приладу;

здійснення очистки пальників.

Такий пакет розрахований на квартири тільки з газовими плитами. Орієнтовна ціна — 435 грн.

За умови техобслуговування приватних будинків, то вартість буде більша. Послуга обійдеться від 1 500 і до 2 000 грн. Чим більше виявиться обладнання (опалювальні котли/газові водонагрівачі/колонки), тим вищою буде кінцева сума до сплати.

Знижки на такі послуги не передбачаються.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що клієнтам Нафтогазу пояснили, коли наділені правом нараховувати більші суми у квитанціях за спожите блакитне паливо. Таке може статися у разі порушення правил передачі інформації з газових лічильників. Водночас некоректних сум в рахунках клієнти можуть уникнути.

Ще Новини.LIVE розповідали, як споживачам не переплачувати за послуги Нафтогазу. Таку можливість надали тим, хто користується мобільним застосунком "Куб". У компанії скасували фінансове обтяження у разі такого виду оплати. Тепер "Куб" дозволяє оплачувати рахунки з нульовою комісією.