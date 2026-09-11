Газовые счета некоторые украинцы могут не платить в сентябре: кто в списке

Деньги и счета за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года некоторые украинские граждане могут быть освобождены от оплаты за распределение природного газа при наличии трех важных обстоятельств в период военного положения. В то же время для остальных потребителей тарифы не изменились, плату за доставку по-прежнему необходимо внести до 20 числа текущего месяца.

О том, кто может избежать оплаты за услугу, рассказывает портал Новини.LIVE.

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Кто может не платить за распределение газа в сентябре

Нормы украинского законодательства предусматривают случаи, когда операторы газораспределительных сетей не имеют права начислять плату за доставку голубого топлива. Такая мера применяется в крайних случаях и актуальна исключительно во время военного положения. Речь идет о ситуациях, в основном вызванных войной:

Дом был разрушен/серьезно поврежден в результате боевых действий; Возникла аварийная ситуация в связи с обстрелами или другими последствиями войны; Дом/квартира механически отключены от сети.

При таких обстоятельствах плата за доставку газа не будет начисляться до полного восстановления возможности получать услугу. Если потребитель, несмотря на законные основания, получит начисление за распределение газа, необходимо будет лично обратиться в местное подразделение оператора газораспределительной сети.

Для этого необходимо подготовить документы, подтверждающие повреждение жилья, его разрушение или официальное отключение от газовой сети. Оператор должен проверить информацию и отменить незаконные начисления.

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Важно понимать, что речь идет не о счетах за газоснабжение, а именно о распределении (вторая платежка).

Какие тарифы на доставку газа будут в сентябре

В сентябре тариф на распределение газа для большинства потребителей не изменился и будет продолжать действовать по фиксированным ценам, предусмотренным на текущий газовый год.

Несмотря на то, что в этом году Нацкомиссия по государственному регулированию сферы энергетики и коммунальных услуг повысила тарифы для некоторых категорий небытовых потребителей, для обычных граждан они не изменились.

Сумма в таком счете рассчитывается на основе объема природного газа, потребленного за предыдущий газовый год. Этот показатель делят на 12 месяцев, поэтому размер ежемесячного платежа будет одинаковым в течение всего года.

Как оплатить услугу распределения газа

Гражданам доступно несколько вариантов оплаты. Это можно сделать:

через личный кабинет оператора "Газсети";

через интернет-банкинг (Приват24, Ощад24/7 и другие банковские приложения);

через отделения "Укрпочты";

в банковских кассах;

в терминалах самообслуживания;

через приложение "Куб".

Оплатить такой счет в сентябре необходимо будет до 20 числа.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Нафтогаз обновил официальное мобильное приложение "Куб". Благодаря новым функциям в нем можно оплачивать не только газ, но и электроэнергию. Также в приложении можно сэкономить, ведь вместо 1% расплачиваться за услуги можно с комиссией 0%.

Также Новини.LIVE писали, что в сентябре некоторым клиентам Нафтогаза необходимо будет доплатить от 435 грн до 2 000 грн. Речь идет об оплате за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. В частности, повышенная сумма за это предусмотрена для частных домов, тогда как для многоэтажек сумма делится поровну между всеми жильцами.