Тарифи на доставку газу у вересні: які правила діятимуть для українців

Газ, гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2026 року українці отримають платіжки за послугу з розподілу природного газу — фізичну доставку газу магістральними мережами та газопроводами від магістралей до осель. Як і раніше, здійснювати розрахунки необхідно буде перед операторами газорозподільних мереж (облгазами): дехто зможе заплатити менше, а декого взагалі позбавлять необхідності платити за сервіс.

Про те, що буде з тарифами за цю послугу наступного місяця, повідомляє видання Новини.LIVE.

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Які будуть тарифи на доставку газу у вересні

За інформацією Національної комісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у вересні споживачі мають розрахуватися за доставку блакиного палива.

Відповідні платежі вважаються регулярними та обов'язковими, адже кошти спрямовують на будівництво, ремонти, обслуговування та модернізацію тисяч кілометрів газових труб, запірної арматури. Таку послугу відокремили кілька років від продажу самого газу в другу щомісячну квитанцію.

Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики цьогоріч двічі переглядала тарифи на розподіл газу, однак зміни стосувалися непобутових споживачів:

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тариф зріс до 1,69 грн за 1 куб. м. за місяць (без ПДВ) з 1 січня до 31 березня;

тариф підвищився до 1,99 грн за 1 куб. м. на місяць (без ПДВ) у період з 1 квітня.

Наступного місяця тарифи на доставку газу для населення не зміняться і будуть фіксованими для кожної окремої області. Суми в платіжках розраховуватимуть індивідуально, залежно від рівня споживання за попередній газовий рік (з 1 жовтня по 30 вересня), який поділено на 12 місяців.

Правила для оплати розподілу газу також не змінилися: це потрібно робити до 20 числа щомісяця.

Водночас, клієнтам можна дещо заощадити, сплативши за послугу одразу за рік. Такий спосіб не передбачає стягнення комісії.

Позбавлять необхідності сплати за доставку газу домогосподарства:

У яких було зруйнуване чи пошкоджене житло через обстріли; У разі виникнення аварійної ситуації через бойові дії; За умови механічного від'єднання будинку від системи.

Розрахунки можна робити дистанйціно у власному кабінеті "Газмережі", через веббанкінг: "Ощад", "Приват24" або новий мобільний застосунок "Куб". Окрім того, платежі приймають:

у відділеннях "Укрпошти";

у банківських відділеннях;

у терміналах самообслуговування.

Чи зміняться тарифи на газ для населення з 1 вересня

Восени річні тарифи від газопостачальників будуть перебувати у такому ціновому діапазоні: від 7,96 до 9,99 грн за кубометр.

Зокрема, найдешевший тариф буде у Нафтогазу, послугами якого користується більшість українців (до 98% споживачів, більш ніж 12 млн домогосподарств). Йдеться про ціну у 7,96 грн за тарифним планом "Фіксований". Він буде актуальним до кінця квітня 2027 року.

Процедура розрахунку залишиться без змін: українці мають подавати дані з лічильників до 5 числа, а робити рахунки — до 25 числа.

Раніше Новини.LIVE розповідали про послуги у Нафтогазі з комісією 0%. За даними компанії, у застосунку "Куб" можна передавати інформацію з лічильника, оплачувати рахунки та заощаджувати. Влітку було скасовано плату за таку послугу. Замість 1% громадяни можуть оплачувати газові послуги з нульовою комісією.

Ще Новини.LIVE писали про те, без якої довідки від Нафтогазу громадянам не нададуть субсидію. Як пояснили у компанії, у разі оформлення допомоги на газ в окремих випадках вимагають наявність додаткової довідки. Її потрібно мати тим, хто до цього мав протерміновані платежі. Право на отримання субсидії надається виключно на основі сплати заборгованості.