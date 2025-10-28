Выплаты на покрытие расходов за услуги ЖКХ — кто и где сможет получить зимнюю помощь

Платежки за коммунальные услуги и деньги. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2025 года в трех украинских регионах стартовала регистрация для получения зимней денежной помощи в рамках проекта поддержки, который реализует благотворительный фонд "Посмішка ЮА". Средства предоставят на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом говорится на официальном портале фонда.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о новой зимней помощи

Речь идет о проекте под названием "Вместе в безопасности и тепле: мультимодальная поддержка зимней подготовки для громад, пострадавших от конфликта". Он охватит граждан, проживающих:

в Запорожской области;

в г. Харьков Харьковской области;

в Апостоловской и Грушевской громадах Днепропетровской области.

Помощь предусматривает предоставление зарегистрированным гражданам денежных выплат для оплаты коммунальных услуг в холодный период.

К проекту смогут присоединиться внутренне перемещенные лица (ВПЛ) или граждане, которые имеют определенную категорию. Речь идет о:

Участниках боевых действий; Родных первой очереди (родители/жена/муж/дети) участников боевых действий; Родственниках первой очереди погибших/бесследно пропавших военных ВСУ.

Также необходимо иметь одну из категорий уязвимости:

семья, состоящая из одинокой главы домохозяйства или если возглавляет женщина;

семьи, в составе которых есть лица с инвалидностью, с хроническими болезнями (в частности, психическими расстройствами);

семьи, в составе которых есть люди старшего возраста (от 60 лет);

домохозяйства с детьми до трех лет;

семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми (до 23 лет в случае обучения);

семьи, в составе которых есть граждане, потерявшие работу с февраля 2022 года.

Кто сможет зарегистрироваться в программе помощи

Для тех, кто подпадает под требования, создали специальную онлайн-форму для регистрации на получение денежных выплат. В ней необходимо указать:

фамилию, имя и отчество;

контактный номер телефона;

место жительства;

данные, подтверждающие личность;

категорию уязвимости.

Подавать заявки можно до 5 ноября 2025 года включительно (после 18:00 отправить ответы в форму будет невозможно).

После регистрации специалисты фонда могут связаться для уточнения информации и предоставления инструкций о дальнейших действиях.

"Получение одновременно денежной помощи на компенсацию коммунальных услуг, денежной помощи на приобретение топлива и самого топлива в натуральной форме невозможно. Ваши данные будут проверяться на повторное представление, поэтому, если вы, на время действия проекта, уже зарегистрированы на подобную помощь от другого фонда, то уже не сможете получить ее второй раз", — говорится в сообщении.

Уточнить детали можно в БФ "Посмішка ЮА":

по номеру горячей линии: +380504602240;

через электронную почту.

Ранее мы писали, кто и где из украинцев может получить денежную поддержку на полгода. Выплаты предусмотрены на покрытие расходов на аренду жилья.

Также мы рассказывали, что с ноября 2025 года часть переселенцев может потерять госпомощь на проживание. В ПФУ ранее объяснили, как сохранить соответствующее право.