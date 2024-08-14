Грошова допомога у Швейцарії — українці можуть отримувати виплати на навчання

Європейська валюта у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Швейцарії українські громадяни можуть отримувати виплати у 2 тис. євро на місяць. Уряд країни оголосив конкурс на надання стипендій.

Про це повідомили у Державному секретаріаті з освіти, досліджень та інновацій Швейцарії (SERI).

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Як зазначається, уряд в рамках конкурсу на здобуття стипендій для українських дослідників та науковців на 2025-2026 навчальний рік гарантує надання виплат у 2 тис. євро.

Такі стипендії Швейцарська Конфедерація надає щороку з метою сприяння міжнародному обміну та науковому співробітництву між країною та низкою держав світу, зокрема Україною.

Так, на новий навчальний рік оголосили такі види стипендій для претендентів:

стипендії для дослідників;

стипендії для здобувачів наукового ступеня доктора наук;

постлікарські стипендії.

Кошти виплачуватимуть для проходження навчання та досліджень:

у швейцарських університетах;

у федеральних політехнічних інститутах;

університетах прикладних наук.

Серед ключових вимог до кандидатів:

потрібно мати магістерський ступінь освіти (або еквівалент), отриманий до 31 липня 2025 року;

народжені після 31 грудня 1989 року;

рекомендаційний лист від швейцарського професора-керівника.

Розміри та тривалість виплат

Тривалість надання виплат у вигляді стипендій для українських дослідників та науковців на 2025-2026 навчальний рік — до 12 місяців, з 1 вересня 2025-го.

Розмір виплати становитиме 1,92 тис. швейцарських франків (близько 2 тис. євро).

Щоб подати заявку, необхідно завантажити та заповнити аплікаційний пакет документів. Приймає заявки Посольство Швейцарії.

Деталі можна дізнатися у диппредставництві в Україні. Можна написати на електронну адресу: kyiv@eda.admin.ch.

Кінцева дата для надання документів – 5 грудня поточного року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські біженці у Чехії можуть отримати від уряду гуманітарну та фінансову допомогу. Максимально громадянам виплачують 7,3 тис. крон у 2024 році.

Також ми повідомляли, що влада Литви з 1 вересня 2024 року оновить правила з працевлаштування українських біженців. Скасують пільги для громадян без тимчасового захисту, що надавали можливість не отримувати дозволи на роботу.