Грошова допомога у Швейцарії — українці можуть отримувати виплати на навчання

Українці у Швейцарії можуть отримувати виплати у 2 тис. євро — умови
У Швейцарії українські громадяни можуть отримувати виплати у 2 тис. євро на місяць. Уряд країни оголосив конкурс на надання стипендій.
Про це повідомили у Державному секретаріаті з освіти, досліджень та інновацій Швейцарії (SERI).
Умови програми надання стипендій для українців
Як зазначається, уряд в рамках конкурсу на здобуття стипендій для українських дослідників та науковців на 2025-2026 навчальний рік гарантує надання виплат у 2 тис. євро.
Такі стипендії Швейцарська Конфедерація надає щороку з метою сприяння міжнародному обміну та науковому співробітництву між країною та низкою держав світу, зокрема Україною.
Так, на новий навчальний рік оголосили такі види стипендій для претендентів:
- стипендії для дослідників;
- стипендії для здобувачів наукового ступеня доктора наук;
- постлікарські стипендії.
Кошти виплачуватимуть для проходження навчання та досліджень:
- у швейцарських університетах;
- у федеральних політехнічних інститутах;
- університетах прикладних наук.
Серед ключових вимог до кандидатів:
- потрібно мати магістерський ступінь освіти (або еквівалент), отриманий до 31 липня 2025 року;
- народжені після 31 грудня 1989 року;
- рекомендаційний лист від швейцарського професора-керівника.
Розміри та тривалість виплат
Тривалість надання виплат у вигляді стипендій для українських дослідників та науковців на 2025-2026 навчальний рік — до 12 місяців, з 1 вересня 2025-го.
Розмір виплати становитиме 1,92 тис. швейцарських франків (близько 2 тис. євро).
Щоб подати заявку, необхідно завантажити та заповнити аплікаційний пакет документів. Приймає заявки Посольство Швейцарії.
Деталі можна дізнатися у диппредставництві в Україні. Можна написати на електронну адресу: kyiv@eda.admin.ch.
Кінцева дата для надання документів – 5 грудня поточного року.
Що ще варто знати
Нагадаємо, українські біженці у Чехії можуть отримати від уряду гуманітарну та фінансову допомогу. Максимально громадянам виплачують 7,3 тис. крон у 2024 році.
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