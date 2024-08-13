Біженці у Чехії — які грошові виплати передбачені у 2024 році

Біженці у чеському тимчасовому притулку. Фото: Богдан Андріїв/Facebook

Українські біженці у Чехії можуть отримати від уряду гуманітарну та фінансову допомогу. Максимально громадянам виплачують 7,3 тис. крон у 2024 році.

Про те, які умови надання допомоги цього року, повідомляє видання Fakty.

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Підтримка українських біженців у Чехії у 2024 році

Чеський уряд у 2024 році продовжує надавати біженцям з України грошову допомогу, необхідну на покриття основних життєвих потреб. Українці, у яких є тимчасовий захист, мають право на медичне страхування та медичну допомогу, на влаштування дітей у безплатні школи та садки.

Водночас з 1 вересня вимоги для українців посилять з метою стимулювання до самостійного фінансового забезпечення. Вони зможуть проживати у гуманітарному житлі тільки 90 днів. Після цього доведеться самостійно шукати житло та оплачувати його оренду.

Проте збільшиться допомога вразливим категоріям громадянам. А саме для:

осіб, старших 65 років;

осіб з інвалідністю, а також тих, хто доглядає за особою з інвалідністю;

осіб, які доглядають за дитиною віком до шести років;

дітей до 18 років;

студентів віком до 26 років;

вагітним жінкам.

Їм надаватимуть підвищені компенсації на проживання. Розмір буде залежати від розрахункової вартості житла:

за зареєстроване житло на одну особу виплачуватимуть 6 тис. крон, тобто 10,2 тис. гривень ;

; за незареєстроване на одну особу виплатять 4,8 тис. крон, тобто 8,2 тис. гривень.

Така фіндопомога буде доступною за умови підписання договору оренди.

Також уряд Чехії надає допомогу українцям, які вирішать повернутися в Україну.

Розміри допомоги у Чехії для українців

У перші 150 днів після отримання тимчасового захисту українцям надають таку допомогу:

діти віком до шести років — 3,49 тис. крон (6,06 тис. гривень) ;

; діти від шести до 10 років — 4,18 тис. крон (7,27 тис. гривень) ;

; діти з інвалідністю — 5,23 тис. крон (9,09 тис. гривень) ;

; особи з інвалідністю — 7,29 тис. крон (12,66 тис. гривень) ;

; дорослі — 4,86 тис. крон (8,44 тис. гривень).

Розмір фіндопомоги після 150 днів (з шостого місяця перебування) інакший:

дорослі — 3,13 тис. крон (5,43 тис. гривень) ;

; особи з інвалідністю — 7,29 тис. крон (12,66 тис. гривень) ;

; дорослі із категорії вразливості — 4,86 тис. крон (8,44 тис. гривень).

Водночас допомога для дітей у Чехії після 150 днів залишиться незмінною.

Що ще варто знати

Нагадаємо, влада Литви з 1 вересня 2024 року оновить правила з працевлаштування українських біженців. Скасують пільги для громадян без тимчасового захисту, що надавали можливість не отримувати дозволи на роботу.

Також ми повідомляли, що цього року влада Норвегії посилила вимоги до надання допомоги українцям. Зараз можуть отримувати по 520 євро щомісяця лише за виконання певних правил.