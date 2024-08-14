Денежная помощь в Швейцарии — украинцы могут получать выплаты на обучение

Украинцы в Швейцарии могут получать выплаты в 2 тыс. евро — условия
В Швейцарии украинские граждане могут получать выплаты в 2 тысячи евро в месяц. Правительство страны объявило конкурс на предоставление стипендий.
Об этом сообщили в Государственном секретариате по образованию, исследованиям и инновациям Швейцарии (SERI).
Условия программы предоставления стипендий для украинцев
Как отмечается, правительство в рамках конкурса на получение стипендий для украинских исследователей и ученых на 2025-2026 год гарантирует предоставление выплат в 2 тыс. евро.
Такие стипендии Швейцарская Конфедерация предоставляет ежегодно с целью содействия международному обмену и научному сотрудничеству между страной и рядом государств мира, в частности, Украиной.
Так, на новый учебный год объявили следующие виды стипендий для претендентов:
- стипендии для исследователей;
- стипендии для соискателей ученой степени доктора наук;
- постврачебные стипендии.
Средства будут выплачиваться для прохождения обучения и исследований:
- в швейцарских университетах;
- в федеральных политехнических институтах;
- университетах прикладных наук.
Среди ключевых требований к кандидатам:
- требуется иметь магистерскую степень образования (или эквивалент), полученную до 31 июля 2025 года;
- рождены после 31 декабря 1989 года;
- рекомендательное письмо от швейцарского профессора-руководителя.
Размеры и продолжительность выплат
Продолжительность предоставления выплат в виде стипендий для украинских исследователей и ученых на 2025-2026 учебный год — до 12 месяцев, с 1 сентября 2025 года.
Размер выплаты будет составлять 1,92 тыс. швейцарских франков (около 2 тыс. евро).
Чтобы подать заявку, необходимо загрузить и заполнить аппликационный пакет документов. Принимает заявки Посольство Швейцарии.
Подробности можно узнать в диппредставительстве в Украине. Можно написать по электронному адресу: kyiv@eda.admin.ch.
Конечная дата для предоставления документов — 5 декабря текущего года.
Что еще стоит знать
Напомним, украинские беженцы в Чехии могут получить от правительства гуманитарную и финансовую помощь. Максимально гражданам выплачивается 7,3 тыс. крон в 2024 году.
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