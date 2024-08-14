Денежная помощь в Швейцарии — украинцы могут получать выплаты на обучение

Европейская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Швейцарии украинские граждане могут получать выплаты в 2 тысячи евро в месяц. Правительство страны объявило конкурс на предоставление стипендий.

Об этом сообщили в Государственном секретариате по образованию, исследованиям и инновациям Швейцарии (SERI).

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Условия программы предоставления стипендий для украинцев

Как отмечается, правительство в рамках конкурса на получение стипендий для украинских исследователей и ученых на 2025-2026 год гарантирует предоставление выплат в 2 тыс. евро.

Такие стипендии Швейцарская Конфедерация предоставляет ежегодно с целью содействия международному обмену и научному сотрудничеству между страной и рядом государств мира, в частности, Украиной.

Так, на новый учебный год объявили следующие виды стипендий для претендентов:

стипендии для исследователей;

стипендии для соискателей ученой степени доктора наук;

постврачебные стипендии.

Средства будут выплачиваться для прохождения обучения и исследований:

в швейцарских университетах;

в федеральных политехнических институтах;

университетах прикладных наук.

Среди ключевых требований к кандидатам:

требуется иметь магистерскую степень образования (или эквивалент), полученную до 31 июля 2025 года;

рождены после 31 декабря 1989 года;

рекомендательное письмо от швейцарского профессора-руководителя.

Размеры и продолжительность выплат

Продолжительность предоставления выплат в виде стипендий для украинских исследователей и ученых на 2025-2026 учебный год — до 12 месяцев, с 1 сентября 2025 года.

Размер выплаты будет составлять 1,92 тыс. швейцарских франков (около 2 тыс. евро).

Чтобы подать заявку, необходимо загрузить и заполнить аппликационный пакет документов. Принимает заявки Посольство Швейцарии.

Подробности можно узнать в диппредставительстве в Украине. Можно написать по электронному адресу: kyiv@eda.admin.ch.

Конечная дата для предоставления документов — 5 декабря текущего года.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские беженцы в Чехии могут получить от правительства гуманитарную и финансовую помощь. Максимально гражданам выплачивается 7,3 тыс. крон в 2024 году.

Также мы сообщали, что власти Литвы с 1 сентября 2024 года обновят правила по трудоустройству украинских беженцев. Отменят льготы для граждан без временной защиты, позволяющих не получать разрешения на работу.