Біженці у Литві — влада з 1 вересня змінює правила з працевлаштування

Люди на вулицях литовського міста. Фото: Delfi/Šarūnas Mažeika

Влада Литви з 1 вересня 2024 року оновить правила з працевлаштування українських біженців. Скасують пільги для громадян без тимчасового захисту, що надавали можливість не отримувати дозволи на роботу.

Про це передає телеканал LRT.

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Детальніше про зміни правил для біженців у Литві

Згідно з указом Міністерства внутрішніх справ, у вересні скасують пільги, завдяки яким були не потрібні дозволи на працевлаштування:

іноземцям, котрі користувалися безвізовим режимом/мали дійсну шенгенську візу;

іноземцям, які мали національну візу, отриману через непередбачувані обставини;

іноземцям, котрі подали заяви на посвідки на проживання на основі роботи/ висококваліфікованої зайнятості/з гуманітарних міркувань.

Виняток буде лише у випадку працевлаштування висококваліфікованих спеціалістів.

Через це громадянам без тимчасового захисту для працевлаштування потрібно буде мати посвідку на проживання.

"Це означає, що іноземець, який не має права на тимчасовий захист, але не може повернутися в Україну через військові дії, і який подав заяву на отримання посвідки на тимчасове проживання на підставі роботи або з гуманітарних підстав, матиме право працювати з дати отримання посвідки, а не з дати подання заяви", — повідомляє телеканал.

Зміни не торкнуться біженців, які користуються механізмом тимчасового захисту, запровадженим Євросоюзом.

Електронні посвідки на проживання видають у Департаменті міграції.

Українці, які шукають роботу в Литві, можуть отримати актуальну інформацію:

на порталі Служби зайнятості;

по номерах телефонів Служби зайнятості: +370 661 10885 та 1883;

через електронну пошту Служби зайнятості — info@uzt.lt.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці, які мають статус тимчасового міжнародного захисту, можуть претендувати на бюджетні місця у державних вищих навчальних закладах Латвії. Для цього діє спеціальний закон.

Також ми писали, що цього року влада Норвегії посилила вимоги до надання допомоги українським біженцям. Зараз можуть отримувати по 520 євро щомісяця лише за виконання певних правил.