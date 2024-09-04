Подорожі до ЄС — як і коли зміняться правила перетину кордону

Люди в аеропорту. Фото: portal.lviv

Навесні 2025 року в'їзд до Європейського Союзу (ЄС) буде можливий через систему ETIAS. Її планують ввести в експлуатацію.

Про це заявили у пресслужбі Європейської комісії.

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Нові правила в'їзду до Євросоюзу

За новими правилами, перед кожною поїздкою до країн ЄС громадяни будуть платити збір. Очікується, що через нову систему ETIAS громадяни безвізових країн платитимуть 7 євро (близько 319 гривень). Відповідний платіж буде діяти упродовж трьох років. Дозвіл дасть змогу багаторазово в'їжджати до країн ЄС упродовж цього періоду без необхідності повторної оплати.

"Ми плануємо, що ETIAS буде готова до введення в експлуатацію навесні 2025 року", — заявили у пресслужбі.

З листопада поточного року запрацює система EES, покликана замінити ручне проставлення штампів у паспортах на автоматизовану реєстрацію. Тобто щоразу при перетині зовнішніх кордонів єврозони мандрівники муситимуть сканувати паспорти чи інші проїзні документи, що дозволить автоматично реєструвати в'їзд/виїзд.

У системі збережеться ім'я мандрівника, біометричні дані, дата та місце в'їзду/виїзду. Така інформація буде зберігатися в електронній базі три після кожної такої подорожі.

Очікується, що нововведення спростить процедури на кордоні, прискорить проходження паспортного контролю, посилить безпеку у Європі.

Таким чином, після цього в'їзд українців до ЄС за біометричним паспортом залишиться можливим, проте тільки за попередньої реєстрації та оплати збору.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що в Угорщині днями почав діяти новий закон щодо підтримки біженців. У зв'язку з цим деякі люди опинились на вулиці, адже їх виселили із притулків.

Також ми повідомляли, що влада Литви з 1 вересня 2024 року оновила правила з працевлаштування українських біженців. Скасують пільги для громадян без тимчасового захисту, що надавали можливість не отримувати дозволи на роботу.