Беженцы в Польше — украинцам дополнительно выплатят 400 злотых в сентябре

Злотые в руках. Фото: stock.adobe.com

Украинские беженцы в Польше могут дополнительно получить выплаты от правительства страны в сентябре 2024 года. Речь идет о финансовой поддержке, предусмотренной для подготовки детей к школе.

Об этом сообщает In poland.

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Детальнее о программе помощи в Польше

Польское правительство предусмотрело помощь для родителей в виде программы "Добрый старт". Речь идет об единовременных выплатах в размере 400 злотых на ребенка.

Программа направлена на поддержку детей, обучающихся в школе от семи до 20 лет. Помощь доступна для семей, получающих семейную помощь, что позволяет получить еще 100 злотых для начала учебного года.

Детям с инвалидностью, которые продолжают обучение, оказывают пособие до 24 лет.

Помощь оказывают родителям, одному из родителей или законным опекунам ребенка, а также фактическим опекунам несовершеннолетних детей.

Размер денежной помощи зависит от того, сколько ребенку лет:

95 злотых — для детей до пяти лет;

124 злотых — для детей от пяти до 18 лет;

135 злотых — для детей от 18 до 24 лет.

Такая финансовая поддержка призвана помочь семьям покрыть часть расходов, связанных с воспитанием и обучением детей, оказывая поддержку на разных этапах жизни.

Регистрироваться на помощь можно через следующие каналы:

через приложение mZUS;

через сайт ПУЭ ZUS;

через портал Emp@tia;

через электронный банкинг

Что еще стоит знать

Напомним, весной 2025 года въезд в Европейский Союз (ЕС) будет возможен через систему ETIAS. Ее планируют ввести в эксплуатацию.

Также мы сообщали, что в Венгрии на днях начал действовать новый закон о поддержке беженцев. В связи с этим некоторые люди оказались на улице, ведь их выселили из приютов.