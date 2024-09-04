Беженцы в Польше — украинцам дополнительно выплатят 400 злотых в сентябре

Украинцы в Польше получат дополнительно 400 злотых в сентябре — кто имеет право
Украинские беженцы в Польше могут дополнительно получить выплаты от правительства страны в сентябре 2024 года. Речь идет о финансовой поддержке, предусмотренной для подготовки детей к школе.
Об этом сообщает In poland.
Детальнее о программе помощи в Польше
Польское правительство предусмотрело помощь для родителей в виде программы "Добрый старт". Речь идет об единовременных выплатах в размере 400 злотых на ребенка.
Программа направлена на поддержку детей, обучающихся в школе от семи до 20 лет. Помощь доступна для семей, получающих семейную помощь, что позволяет получить еще 100 злотых для начала учебного года.
Детям с инвалидностью, которые продолжают обучение, оказывают пособие до 24 лет.
Помощь оказывают родителям, одному из родителей или законным опекунам ребенка, а также фактическим опекунам несовершеннолетних детей.
Размер денежной помощи зависит от того, сколько ребенку лет:
- 95 злотых — для детей до пяти лет;
- 124 злотых — для детей от пяти до 18 лет;
- 135 злотых — для детей от 18 до 24 лет.
Такая финансовая поддержка призвана помочь семьям покрыть часть расходов, связанных с воспитанием и обучением детей, оказывая поддержку на разных этапах жизни.
Регистрироваться на помощь можно через следующие каналы:
- через приложение mZUS;
- через сайт ПУЭ ZUS;
- через портал Emp@tia;
- через электронный банкинг
Что еще стоит знать
Напомним, весной 2025 года въезд в Европейский Союз (ЕС) будет возможен через систему ETIAS. Ее планируют ввести в эксплуатацию.
Также мы сообщали, что в Венгрии на днях начал действовать новый закон о поддержке беженцев. В связи с этим некоторые люди оказались на улице, ведь их выселили из приютов.
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