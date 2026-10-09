Виплати від ERC стануть доступні у 5 регіонах України: як подати заявку

Гривневі купюри та гаманець. Фото: Новини.LIVE

Естонська рада у справах біженців в Україні (ERC), що займається наданням гуманітарної та грошової допомоги для постраждалих від війни українців, відкриє реєстрацію на нові виплати для жителів низки областей. Кошти зможуть отримати постраждалі від війни громадяни, які проживають на лінії фронту та в інших місцях, що зазнали негативних наслідків бойових дій.

Про те, хто і де зможе подати заявки на допомогу, розповідають Новини.LIVE.

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Де стане доступне оформлення допомоги від ERC

Як зазначають в організації, ERC продовжує свою програму, що передбачає надання підтримки постраждалим від війни українцям.

Допомога буде доступна для постраждалих від війни жителів окупованих територій та близьких до лінії фронту у таких областях:

Запорізькій;

Херсонській;

Донецькій;

Луганській;

Харківській.

Хто зможе зареєструватися на виплати

У пріоритеті для отримання права на фінансову допомогу будуть громадяни, які мають вразливості. Йдеться про такі категорії осіб:

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Переселенці; Люди з інвалідністю; Багатодітні родини; Особи з тяжкми хворобами; Одинокі матір/батько; Безробітні громадяни.

Коли і як можна буде подати заявку

Онлайн-реєстрацію на сайті для отримання грошової допомоги за пріоритетами відкриють у суботу, 10 жовтня, 2026 року з 10:00 до 19:00.

"Реєстрація координується через місцеві канали громади та доступна онлайн для постраждалих людей у важкодоступних районах... Якщо ви подали кілька заявок, розглядатися буде лише остання з поданих. Усі інші заявки будуть автоматично видалені", — пояснили організатори.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що до 30 жовтня у чотирьох областях України громадянам доступна грошова допомога у рамках зимової програми за фінпідтримки Євросоюзу. Передбачається надання виплат на новий опалювальний сезон. Можливість подати заявки матимуть люди з інвалідністю та пенсіонери.

Ще Новини.LIVE писали про те, що жителі у Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях зможуть оформити допомогу на підприємницьку діяльність або старт власної справи. Програма доступна для українців двох категорій вразливості. За її умовами, домогосподарства отримають до 43 200 грн.