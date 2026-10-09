Выплаты от ERC станут доступны в 5 регионах Украины: как подать заявку

Гривневые купюры и кошелек. Фото: Новини.LIVE

Эстонский совет по делам беженцев в Украине (ERC), занимающийся оказанием гуманитарной и денежной помощи пострадавшим от войны украинцам, откроет регистрацию на новые выплаты для жителей ряда областей. Средства смогут получить пострадавшие от войны граждане, проживающие на линии фронта и в других местах, подвергшихся негативным последствиям боевых действий.

О том, кто и где сможет подать заявки на помощь, рассказывают Новини.LIVE.

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Где можно будет оформить помощь от ERC

Как отмечают в организации, ERC продолжает свою программу, предусматривающую оказание поддержки пострадавшим от войны украинцам.

Помощь будет доступна для пострадавших от войны жителей оккупированных территорий и районов, близких к линии фронта, в следующих областях:

Запорожской;

Херсонской;

Донецкой;

Луганской;

Харьковской.

Кто сможет зарегистрироваться для получения выплат

Приоритет в получении права на финансовую помощь будет отдаваться гражданам, находящимся в уязвимом положении. Речь идет о следующих категориях лиц:

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Переселенцы; Люди с инвалидностью; Многодетные семьи; Лица с тяжелыми заболеваниями; Одинокие матери/отцы; Безработные граждане.

Когда и как можно будет подать заявку

Онлайн-регистрация на сайте для получения денежной помощи по приоритетам откроется в субботу, 10 октября 2026 года, с 10:00 до 19:00.

"Регистрация координируется через местные каналы громады и доступна онлайн для пострадавших людей в труднодоступных районах... Если вы подали несколько заявок, рассматриваться будет только последняя из поданных. Все остальные заявки будут автоматически удалены", — пояснили организаторы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что до 30 октября в четырех областях Украины гражданам доступна денежная помощь в рамках зимней программы при финансовой поддержке Евросоюза. Предусматривается предоставление выплат на новый отопительный сезон. Возможность подать заявки будут иметь люди с инвалидностью и пенсионеры.

Еще Новини.LIVE писали о том, что жители Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей смогут оформить помощь на предпринимательскую деятельность или запуск собственного дела. Программа доступна для украинцев двух категорий уязвимости. По ее условиям, домохозяйства получат до 43 200 грн.