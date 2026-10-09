Выплаты от ERC станут доступны в 5 регионах Украины: как подать заявку

Украинцы в 5 регионах получат помощь от ERC: условия
Эстонский совет по делам беженцев в Украине (ERC), занимающийся оказанием гуманитарной и денежной помощи пострадавшим от войны украинцам, откроет регистрацию на новые выплаты для жителей ряда областей. Средства смогут получить пострадавшие от войны граждане, проживающие на линии фронта и в других местах, подвергшихся негативным последствиям боевых действий.
О том, кто и где сможет подать заявки на помощь, рассказывают Новини.LIVE.
Где можно будет оформить помощь от ERC
Как отмечают в организации, ERC продолжает свою программу, предусматривающую оказание поддержки пострадавшим от войны украинцам.
Помощь будет доступна для пострадавших от войны жителей оккупированных территорий и районов, близких к линии фронта, в следующих областях:
- Запорожской;
- Херсонской;
- Донецкой;
- Луганской;
- Харьковской.
Кто сможет зарегистрироваться для получения выплат
Приоритет в получении права на финансовую помощь будет отдаваться гражданам, находящимся в уязвимом положении. Речь идет о следующих категориях лиц:
- Переселенцы;
- Люди с инвалидностью;
- Многодетные семьи;
- Лица с тяжелыми заболеваниями;
- Одинокие матери/отцы;
- Безработные граждане.
Когда и как можно будет подать заявку
Онлайн-регистрация на сайте для получения денежной помощи по приоритетам откроется в субботу, 10 октября 2026 года, с 10:00 до 19:00.
"Регистрация координируется через местные каналы громады и доступна онлайн для пострадавших людей в труднодоступных районах... Если вы подали несколько заявок, рассматриваться будет только последняя из поданных. Все остальные заявки будут автоматически удалены", — пояснили организаторы.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что до 30 октября в четырех областях Украины гражданам доступна денежная помощь в рамках зимней программы при финансовой поддержке Евросоюза. Предусматривается предоставление выплат на новый отопительный сезон. Возможность подать заявки будут иметь люди с инвалидностью и пенсионеры.
Еще Новини.LIVE писали о том, что жители Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей смогут оформить помощь на предпринимательскую деятельность или запуск собственного дела. Программа доступна для украинцев двух категорий уязвимости. По ее условиям, домохозяйства получат до 43 200 грн.