Виплати до 10 000 грн: у шести регіонах людям з інвалідністю нададуть ваучери

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року українська правозахисна громадська організація Fight For Right, що захищає права людей з інвалідністю, оголосила про можливість отримати грошові ваучери номіналом до 10 000 грн. Кошти можна буде спрямувати на різноманітні допоміжні засоби для людей з обмеженими можливостями.

Про те, кому організація надасть відповідні виплати, розповідає сайт Новини.LIVE.

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Проєкт від Fight For Right з допомогою до 10 000 грн

Йдеться про реалізацію восени громадською організацією нового виду підтримки за проєктом "Інтегрована первинна медична допомога, інклюзія та захист" для громадян з обмеженими можливостями, що охопить низку українських прифронтових регіонів.

"Fight For Right надає ваучери номіналом до 10 000 грн для отримання допоміжних засобів людьми з інвалідністю та людьми старшого віку у прифронтових областях", — йдеться у повідомленні.

У рамках ініціативи на ваучери можна буде отримати необхідні:

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подушки;

ходунки;

ролатори;

протипролежневі матраци;

милиці;

стільці для душу.

В яких регіонах та районах можна отримати допомогу

Долучитися до інклюзивного проєкту громадянам з інвалідністю можна буде у таких областях:

Дніпропетровська область — Синельниківський район;

Донецька — Краматорський, Покровський;

Харківська — Богодухівський, Харківський, Лозівський;

Херсонська — Бериславський;

Сумська — Конотопський, Охтирський;

Запорізька — Запорізький.

Як подати заявку для отримання допомоги

Громадяни з інвалідністю у прифронтових областях України, які хочуть долучитися до проєкту для отримання допоміжних засобів, повинні заповнити спеціальну форму.

Організатори зауважили, що сам факт подання форми ще не гарантуватиме отримання допоміжних засобів. Надану інформацію використають для розгляду запиту, після чого визначать на відповідність критеріям проєкту та ухвалять рішення щодо можливості надання допомоги.

У разі відповідності умовам — із заявниками вийдуть на зв'язок для уточнення додаткової інформації та подальших дій. Кількість ваучерів обмежена.

Кошти на отримання допоміжних засобів людям з інвалідністю Fight For Right надають в межах консорціуму OPORA, який очолює Première Urgence Internationale, за фінпідтримки Гуманітарного фонду для України.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у жовтні жителі Чернігівського регіону можуть оформити фіндопомогу від Норвезької Ради у справах біженців. Домогосподарствам нададуть виплати на тверде паливо на зиму. Кошти отримають родини, які проживають у будинках з пічним опаленням. Сума виплати становитиме 19 400 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що восени БФ "Право на захист" у місті Житомир збирає дані від громадян для надання грошової допомоги від UNHCR Ukraine. У рамках програми пенсіонерам, людям з інвалідністю та багатодітним, яких війна змусила залишити оселі, нададуть по 10 800 грн на тримісячний період.