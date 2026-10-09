Виплати на зиму від ЄС: де нададуть 19 400 грн людям з інвалідністю та тим, кому 60+

Людина тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE

До 30 жовтня 2026 року у чотирьох прифронтових регіонах України діє зимова програма за фінансової підтримки Європейського Союзу (ЄС), що передбачає надання коштів на опалювальний сезон 2026-2027 років. Можливість зареєструватися в міжнародній ініціативі мають найбільш вразливі категорії населення, зокрема, люди з інвалідністю та громадяни, яким понад 60 років.

Про те, де приймають заявки на допомогу, розповідає видання Новини.LIVE.

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Кому доступна грошова допомога від ЄС

Зимова програма підтримки стартувала у низці громад, які особливо інтенсивно потерпають від ворожих обстрілів. Вона передбачає надання грошової допомоги на зимовий сезон.

Долучитися до ініціативи можуть тільки вразливі групи населення. А саме:

Люди з інвалідністю; Громадяни віком від 60 років; Внутрішньо переміщені особи (ВПО); Самотні та багатодітні матері та батьки; Родини з дітьми (діти-сироти); Громадяни, які отримують пільги/субсидії.

В яких областях реалізують програму допомоги

Географія ініціативи охоплює громади таких областей, залежно від потреб і безпекової ситуації:

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Харківська;

Донецька;

Дніпропетровська;

Запорізька.

Нині приймають заявки для участі у програмі від жителів таких населених пунктів: с. Західне, с. Східне, с. Чистопіль, с. Таврійське, с. Новоіванівка Нікопольського району Дніпропетровської області.

Сума допомоги та умови отримання

Згідно з умовами програми, домогосподарствам передбачене надання фіндопомоги у сумі 19 400 грн.

Виплати можна буде спрямувати на купівлю твердого палива:

дрова;

пелети;

брикети.

Головна умова — наявність в оселі пічного/змішаного опалення. Домогосподарствам з газовим/електричним опаленням допомога не передбачена.

Куди необхідно звертатися та список документів

Якщо родина підпадає від вищеописані умови програми, то для реєстрації необхідно звернутися до місцевого органу управління за адресою проживання (задекларованою/зареєстровано/фактичною).

Необхідно заздалегідь підготувати такі документи:

паспорт;

податковий номер;

офіційну прописку;

довідку про фактичне проживання, видану місцевою владою.

Заявки на програму прийматимуть до 30 жовтня 2026 року.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що жителі Тернопільського, Івано-Франківського, Чернівецького регіонів можуть отримати фіндопомогу на підприємницьку діяльність або започаткування власної справи. Вона доступна для громадян двох категорій вразливості. За умовами проєкту, домогосподарствам нададуть до 43 200 грн.

Ще Новини.LIVE писали про грошові ваучери номіналом до 10 000 грн від організації Fight For Right. На кошти можна буде купити допоміжні засоби для осіб з обмеженими можливостями. Вони будуть доступні громадянам з інвалідністю у шести прифронтових областях України.