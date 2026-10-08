Виплати у трьох областях України: де родини можуть отримати допомогу до 43 000 грн

Жінка та чоловік за комп'ютером. Фото: Freepik

До 27 листопада 2026 року жителі трьох регіонів України можуть отримати грошову допомогу на розширення підприємницької діяльності або започаткування власної справи у рамках проєкту "Родина родині: Індивідуальна підтримка". Долучитися до ініціативи можуть родини, які належать до двох категорій вразливості.

Про те, кому доступні виплати, розповідає сайт Новини.LIVE.

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Що передбачає грантова допомога для родин

Восени благодійна організація "Карітас-Спес" приймає заявки на надання фінансових грантів громадянам, які бажають провадити підприємницьку діяльність, отримати нову професію чи реалізувати бізнес-ідею під час війни.

Запрошують до участі громадян, які проживають у таких регіонах:

Тернопільському;

Івано-Франківському;

Чернівецькому.

Згідно з умовами проєкту, домогосподарствам передбачені фінансові гранти у розмірі до 43 200 грн.

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Грошова допомога є цільовою, а тому її можна буде використати на:

сільськогосподарські матеріали та обладнання (купівлю насіння, обладнання, тварин);

запуск та розвиток наявної підприємницької діяльності;

оплату професійного навчання та отримання перекваліфікації.

Кому передбачені гранти на бізнес

Як повідомили в організації, ціллю грантового проєкту є надання підтримки тим родинам та особам, які постраждали від негативних наслідків війни, через надання додаткового фінансового ресурсу.

Згідно з умовами програми, оформлення виплат у трьох західних областях на запуск/розвиток бізнес чи опанування нової професії для нарощення доходу під час війни буде можливим тільки найбільш вразливих категорій громадян.

Грошову допомогу зможуть отримати:

Багатодітні родини, які мають від трьох дітей;

Домогосподарства, де є особи з інвалідністю.

Як подати заявку для участі у проєкті допомоги

Родини, які проживають у визначених регіонах і відповідають умовам проєкту, можуть подавати запити на участь у проєкті "Карітас-Спес Україна". Для здійснення попередньої реєстрації потрібно заповнити онлайн-форму та додати грантову заявку.

Реєстрація триватиме до 27 листопада, а термін реалізації проєкту припаде на вересень — грудень цього року.

В організації зауважили, що кількість місць та грантів обмежена, а тому форма для реєстрації може бути закрита раніше вказаного терміну.



Важлива умова ініціативи — громадяни можуть подавати заявки на участь, якщо до цього не отримували подібну допомогу від інших організацій.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени ГО "Fight For Right" надасть грошові ваучери до 10 000 грн людям з інвалідністю. Виплати можна буде використати на придбання допоміжних засобів. Долучитися до проєкту можна буде у шести областях.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у жовтні жителі Харківської області зможуть отримати грошову допомогу від Норвезької агенції з питань співробітництва в галузі розвитку. Фермерам та домогосподарствам нададуть гранти на відновлення доходу під час війни. Залежно від обставин допомога може сягати 3 000 доларів.