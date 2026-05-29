Выплаты в 4 регионах Украины: кто и как может оформить 3 100 долларов

В 2026 году в четырех украинских областях гражданам доступна международная финансовая поддержка, предусматривающая предоставление денежной помощи в размере до 3 100 долларов. Получить соответствующие суммы выплат смогут те украинцы, жизнь которых нарушила война и были вынуждены переехать в более безопасное место жительства.

Кто и где может получить денежную помощь до 3 100 долларов

Речь идет о реализации программы по предоставлению грантов международной организацией Helvetas Swiss Intercooperation. Она рассчитана на предпринимателей и самозанятых граждан.

Соответствующая инициатива призвана оказать поддержку физлицам-предпринимателям и людям, осуществляющим независимую коммерческую деятельность. Претендовать на выплаты смогут те, кого война заставила переехать или чей бизнес был поврежден.

Программа экономической устойчивости охватывает сразу несколько регионов. Подать заявки можно в таких областях:

Харьковской;

Черкасской;

Одесской;

Винницкой.

Согласно правилам программы, приоритетное право на получение финансовых грантов предоставят заявителям, которые после полномасштабной войны (с 24.02.2022 года):

Получили статус внутреннего переселенца; Став ВПЛ, вернулись на прежний адрес проживания; Имеют статус ветерана; Являются лицом с инвалидностью; Имеют на содержании лицо с инвалидностью; Являются членом семьи погибшего военнослужащего; Одинокие отец или мать; Многодетные матери и отцы; Граждане, возрастом более чем 60 лет.

Также такое первоочередное право на помощь предоставят молодежи и женщинам на бизнес-деятельность.

Какие суммы денежной помощи и как оформить

Программа предусматривает предоставление разных сумм помощи в зависимости от потребностей. В то же время, максимально можно будет получить до налогообложения 3 126 долларов (эквивалент 139 100 грн). Из средств могут вычесть налоги (18% — НДФЛ, 5% — военного сбора). В связи с этим граждане максимально смогут рассчитывать на сумму около 107 000 грн.

По правилам программы, только одному лицу в семье можно будет оформить грант. Использовать средства можно будет на такие цели:

приобретение необходимого для бизнеса оборудования;

покупку расходных материалов (до 20%);

оплат других услуг.

Для регистрации в программе помощи необходимо заполнить специальную анкету и приложить документы. Заявки можно будет подавать до 12 июня (включительно).

"Также важно отметить, что заполнить форму можно только раз, поэтому, пожалуйста, подготовьте все файлы заранее и внимательно отвечайте на вопросы", — добавили организаторы.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто может подать заявку на ежемесячные выплаты от США в размере 4 100 грн. Воспользоваться такой возможностью могут граждане, которые временно проживают в Чернигове. Оформить денежную помощь могут переселенцы, которые переехали в течение последних 45 дней. Выплата рассчитана на три месяца, а потому в целом можно получить 12 300 грн.

Еще Новини.LIVE сообщали, что ЮНИСЕФ предоставит денежную помощь семьям с детьми. Речь идет о начислении 6 500 грн. Ожидается, что такую финансовую помощь смогут получить около 9 000 маленьких украинцев в девяти областях. Граждане могут самостоятельно уточнить право на такую выплату в Пенсионном фонде.