Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Украинцы в 4 регионах могут получить 3 100 долларов: как оформить

Украинцы в 4 регионах могут получить 3 100 долларов: как оформить

Ua ru
Дата публикации 29 мая 2026 08:00
Выплаты в 4 регионах Украины: кто и как может оформить 3 100 долларов
Пожилые люди, доллары. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году в четырех украинских областях гражданам доступна международная финансовая поддержка, предусматривающая предоставление денежной помощи в размере до 3 100 долларов. Получить соответствующие суммы выплат смогут те украинцы, жизнь которых нарушила война и были вынуждены переехать в более безопасное место жительства.

О том, кто может оформить финансовые гранты, рассказывает портал Новини.LIVE.

Кто и где может получить денежную помощь до 3 100 долларов

Речь идет о реализации программы по предоставлению грантов международной организацией Helvetas Swiss Intercooperation. Она рассчитана на предпринимателей и самозанятых граждан.

Соответствующая инициатива призвана оказать поддержку физлицам-предпринимателям и людям, осуществляющим независимую коммерческую деятельность. Претендовать на выплаты смогут те, кого война заставила переехать или чей бизнес был поврежден.

Программа экономической устойчивости охватывает сразу несколько регионов. Подать заявки можно в таких областях:

Читайте также:
  • Харьковской;
  • Черкасской;
  • Одесской;
  • Винницкой.

Согласно правилам программы, приоритетное право на получение финансовых грантов предоставят заявителям, которые после полномасштабной войны (с 24.02.2022 года):

  1. Получили статус внутреннего переселенца;
  2. Став ВПЛ, вернулись на прежний адрес проживания;
  3. Имеют статус ветерана;
  4. Являются лицом с инвалидностью;
  5. Имеют на содержании лицо с инвалидностью;
  6. Являются членом семьи погибшего военнослужащего;
  7. Одинокие отец или мать;
  8. Многодетные матери и отцы;
  9. Граждане, возрастом более чем 60 лет.

Также такое первоочередное право на помощь предоставят молодежи и женщинам на бизнес-деятельность.

Какие суммы денежной помощи и как оформить

Программа предусматривает предоставление разных сумм помощи в зависимости от потребностей. В то же время, максимально можно будет получить до налогообложения 3 126 долларов (эквивалент 139 100 грн). Из средств могут вычесть налоги (18% — НДФЛ, 5% — военного сбора). В связи с этим граждане максимально смогут рассчитывать на сумму около 107 000 грн.

По правилам программы, только одному лицу в семье можно будет оформить грант. Использовать средства можно будет на такие цели:

  • приобретение необходимого для бизнеса оборудования;
  • покупку расходных материалов (до 20%);
  • оплат других услуг.

Для регистрации в программе помощи необходимо заполнить специальную анкету и приложить документы. Заявки можно будет подавать до 12 июня (включительно).

"Также важно отметить, что заполнить форму можно только раз, поэтому, пожалуйста, подготовьте все файлы заранее и внимательно отвечайте на вопросы", — добавили организаторы.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто может подать заявку на ежемесячные выплаты от США в размере 4 100 грн. Воспользоваться такой возможностью могут граждане, которые временно проживают в Чернигове. Оформить денежную помощь могут переселенцы, которые переехали в течение последних 45 дней. Выплата рассчитана на три месяца, а потому в целом можно получить 12 300 грн.

Еще Новини.LIVE сообщали, что ЮНИСЕФ предоставит денежную помощь семьям с детьми. Речь идет о начислении 6 500 грн. Ожидается, что такую финансовую помощь смогут получить около 9 000 маленьких украинцев в девяти областях. Граждане могут самостоятельно уточнить право на такую выплату в Пенсионном фонде.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации