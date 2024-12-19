Ощадбанк объяснил, как действовать владельцам неактивных карт

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые клиенты государственного финучреждения "Ощадбанк" за границей жалуются на неактивные платежные карты, срок действия которых истекает в конце 2024 года. В финучреждении рассказали, как проверить состояние карты.

Об этом говорится в сообщении на странице финучреждения в соцсети Facebook.

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Проблемы с платежными картами Ощадбанка

Одна из клиенток обратилась к представителям банка за помощью, ведь карта оказалась неактивной после перечисления средств.

"Подскажите, пожалуйста, у меня истек срок действия карты. Однако, банк продлил действия карточек на время войны. Вчера я перевела деньги с одного счета на другой. И карта оказалась неактивной. Начала писать в чат-бот, мне сообщили, что не знают, в чем причина, и после этого приложение Ощад24 просит у меня логин, пароль... Я не помню ни логин, ни пароль. Также не помню пин-код, когда разговаривала с ботом Софией, она не видит моей карты в системе. Как это можно решить и перевести средства на другую карту?", — спросила женщина.

Как обновить пин-код для карты

Сотрудник главного офиса Ощадбанка рассказал, что если клиент забыл пин-код, то его можно изменить несколькими способами:

через чат-бот банка;

через контакт-центр.

После этого можно будет восстановить вход в приложение Ощад.

"Для предметной проверки карты, почему она неактивна, рекомендуем позвонить с финансового номера телефона в контакт-центр по номеру 0-800-210-800", — сообщили в финучреждении.



Те граждане, которые находятся за границей, могут позвонить по телефону:

в контакт-центр по номеру (044) 247-84-18;

на сайте банка через вебзвонок по ссылке;

через вайбер.

"Находясь за границей, только оператор контакт-центра сможет проверить информацию по карте и предоставить детальные разъяснения по ней", — добавили в банке.

Источник: Ощадбанк в соцсетях

Срок действия старых карт

Ранее в Ощадбанке отреагировали на обращение клиентов по поводу действительности старых платежных карт, срок которых закончился еще в феврале 2022 года. Очередное продление снова подходит к концу. Однако нужно ли гражданам идти в отделение банка для перевыпуска карт, пообещали рассказать до конца 2024 года.

Стоит заметить, что после очередного такого пролонгирования у ряда граждан возникли проблемы с оплатой картами в сети Интернет.

Ранее мы писали о ситуации в Ощадбанке по начислению долга клиентке, возникшей из-за технического сбоя. В банке рассказали, что задолженность погасится со временем автоматически.

Также мы сообщали, что Ощадбанк в дальнейшем блокирует счета своим клиентам. Причиной является обязанность по напоминанию пройти верификацию в банке.