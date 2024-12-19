Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Украинцы жалуются на неактивные карты Ощадбанка — детали arrow

Украинцы жалуются на неактивные карты Ощадбанка — детали

19 декабря 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк объяснил, как действовать владельцам неактивных карт
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Некоторые клиенты государственного финучреждения "Ощадбанк" за границей жалуются на неактивные платежные карты, срок действия которых истекает в конце 2024 года. В финучреждении рассказали, как проверить состояние карты.

Об этом говорится в сообщении на странице финучреждения в соцсети Facebook.

Читайте также:

Проблемы с платежными картами Ощадбанка

Одна из клиенток обратилась к представителям банка за помощью, ведь карта оказалась неактивной после перечисления средств.

"Подскажите, пожалуйста, у меня истек срок действия карты. Однако, банк продлил действия карточек на время войны. Вчера я перевела деньги с одного счета на другой. И карта оказалась неактивной. Начала писать в чат-бот, мне сообщили, что не знают, в чем причина, и после этого приложение Ощад24 просит у меня логин, пароль... Я не помню ни логин, ни пароль. Также не помню пин-код, когда разговаривала с ботом Софией, она не видит моей карты в системе. Как это можно решить и перевести средства на другую карту?", — спросила женщина.

Как обновить пин-код для карты

Сотрудник главного офиса Ощадбанка рассказал, что если клиент забыл пин-код, то его можно изменить несколькими способами:

  • через чат-бот банка;
  • через контакт-центр.

После этого можно будет восстановить вход в приложение Ощад.

"Для предметной проверки карты, почему она неактивна, рекомендуем позвонить с финансового номера телефона в контакт-центр по номеру 0-800-210-800", — сообщили в финучреждении.

Те граждане, которые находятся за границей, могут позвонить по телефону:

  • в контакт-центр по номеру (044) 247-84-18;
  • на сайте банка через вебзвонок по ссылке;
  • через вайбер.

"Находясь за границей, только оператор контакт-центра сможет проверить информацию по карте и предоставить детальные разъяснения по ней", — добавили в банке.

 

Сбербанк
Источник: Ощадбанк в соцсетях

Срок действия старых карт

Ранее в Ощадбанке отреагировали на обращение клиентов по поводу действительности старых платежных карт, срок которых закончился еще в феврале 2022 года. Очередное продление снова подходит к концу. Однако нужно ли гражданам идти в отделение банка для перевыпуска карт, пообещали рассказать до конца 2024 года.

Стоит заметить, что после очередного такого пролонгирования у ряда граждан возникли проблемы с оплатой картами в сети Интернет.

Ранее мы писали о ситуации в Ощадбанке по начислению долга клиентке, возникшей из-за технического сбоя. В банке рассказали, что задолженность погасится со временем автоматически.

Также мы сообщали, что Ощадбанк в дальнейшем блокирует счета своим клиентам. Причиной является обязанность по напоминанию пройти верификацию в банке.

Ощадбанк банки беженцы банковские карты банковские счета

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:10 Пенсии в 50% от зарплаты — кто из украинцев имеет право

06:01 Украинцы жалуются на неактивные карты Ощадбанка — детали

05:54 Выплаты при увольнении из ВСУ — что получает военный

Срочная новость

05:41 В Киеве третий раз с ночи объявили тревогу

05:05 На востоке снег, на западе туман — прогноз погоды на сегодня

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

04:30 В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

03:47 "Азову" нужны водители бензовозов — какая зарплата и требования

03:33 РФ ударила по Кривому Рогу — первые последствия атаки

02:57 Офицер ВСУ призвал мобилизовать украинцев с 18 лет

01:47 Сломался холодильник из-за перепада напряжения — что решил суд

06:10 Пенсии в 50% от зарплаты — кто из украинцев имеет право

06:01 Украинцы жалуются на неактивные карты Ощадбанка — детали

05:54 Выплаты при увольнении из ВСУ — что получает военный

Срочная новость

05:41 В Киеве третий раз с ночи объявили тревогу

05:05 На востоке снег, на западе туман — прогноз погоды на сегодня

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

04:30 В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

03:47 "Азову" нужны водители бензовозов — какая зарплата и требования

03:33 РФ ударила по Кривому Рогу — первые последствия атаки

02:57 Офицер ВСУ призвал мобилизовать украинцев с 18 лет

01:47 Сломался холодильник из-за перепада напряжения — что решил суд

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Эксклюзив

06:37 Цены на елки в Одессе — насколько подорожал символ Нового года

06:15 Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

16 декабря 2024

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

Text

22:38 Украина и Катар планировали бизнес с газом — детали от Камельчука

Text

21:45 Подоляк высказался по поводу скандала в 211-й бригаде

Text

19:38 Скандал в 211-й бригаде — военный сделал заявление

Text

18:26 Горячая линия Минобороны не работает — Фриз о скандале в 211 ПМБр

Text

17:50 Заявление Зеленского и скандал с Бойко — эфир Вечір.LIVE

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаде и коррупция МСЭК — интервью с Подоляком

Text

15:50 Фриз объяснила, будут ли хранить данные военных 75 лет

Text

13:05 Ясько ответила, что будет с украинцами на ВОТ после войны

Text

13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

Text

12:10 В 3 ОШБр отреагировали на штрафы волонтерам за передачу авто

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине