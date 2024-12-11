ПриватБанк некоректно стягує комісію за оплату коштами кешбеку

Мобільний застосунок "Приват24". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" зіткнулися з труднощами щодо коректного списання коштів кешбеку під час користування програмою лояльності "Привіт". У фінустанові обіцяють з'ясувати, у чому причина проблеми.

Про це йдеться на порталі "Мінфін", де українці можуть залишати відгуки про діяльність фінустанов.

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Як розповів один із клієнтів, він вирішив скористатися пропозицією банку, що дозволяла використовувати кешбек-кошти на оплату житлово-комунальних послуг. Проте на практиці все виявилось інакше — банк щоразу списував комісію за використання кредитних коштів замість кешбеку.

"ПриватБанк не так давно запустив свій кешбек під назвою "Привіт", де є кешбек на комуналку за рахунок кредитних коштів. Якби ви не старались виконати умови, банк знімає комісію за використання кредитних коштів замість кешбеку. Якщо тільки на мені банк за два платежі нажився на 150 грн, я тільки з жахом уявляю, які реальні масштаби цього лохотрону", — написав українець.

Представники ПриватБанку відреагували на звернення, пообіцявши владнати проблему якомога швидше.

"Ваше питання вже розглядають наші спеціалісти. Ми прагнемо вирішити його у найкоротший термін. Про результати Вас одразу повідомлять", — йдеться у відповіді.

Звернення. Джерело: Мінфін

Кешбек-програма "Привіт"

Як повідомляється на порталі ПриватБанку, програма "Привіт" передбачає постійні індивідуальні акційні пропозиції зі знижками та кешбеком від компаній-партнерів програми. Відповідні акції можуть діяти будь-який період часу, скористатися можуть усі користувачі, які досягли 14 років.

Клієнти можуть переглядати історію накопичень, а надалі вивести кошти кешбеку на картку для оплати товарів та послуг. Зокрема, для цього потрібно:

натиснути на розділ "Накопичено";

обрати доступну картку з гаманця, для зарахування кешбеку;

ознайомитися з правилами виведення грошей та податками;

натиснути на кнопку "Вивести";

отримати кешбек на картку (з урахуванням податків).

Нагадаємо, у ПриватБанку надають клієнтам можливість скористатися не тільки кешбеком від держави за купівлю українських товарів, а й від самого банку. Це можливо завдяки програмі лояльності "Привіт".

Також ми писали, що у ПриватБанку деякі громадяни не можуть скористатися послугою із замовлення доставки пластикових карток через застосунок "Приват24" за кордон. Програма може іноді некоректно зчитувати дані вказаної адреси.