ПриватБанк некорректно взимает комиссию за оплату средствами кешбэка

Мобильное приложение "Приват24". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" столкнулись с трудностями относительно корректного списания средств кешбэка во время пользования программой лояльности "Привет". В финучреждении обещают выяснить, в чем причина проблемы.

Об этом говорится на портале "Минфин", где украинцы могут оставлять отзывы о деятельности финучреждений.

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Как рассказал один из клиентов, он решил воспользоваться предложением банка, позволяющим использовать кешбэк-средства на оплату жилищно-коммунальных услуг. Однако на практике все оказалось иначе — банк каждый раз списывал комиссию за использование кредитных средств вместо кешбэка.

"ПриватБанк не так давно запустил свой кэшбек под названием "Привет", где есть кешбэк на коммуналку за счет кредитных средств. Ка бы вы не старались выполнить условия, банк снимает комиссию за использование кредитных средств вместо кешбэка. Если только на мне банк за два платежа нажился на 150 грн, я только с ужасом представляю, какие реальные масштабы этого лохотрона", — написал украинец.

Представители ПриватБанка отреагировали на обращение, пообещав уладить проблему как можно скорее.

"Ваш вопрос уже рассматривают наши специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах Вас сразу сообщат", — говорится в ответе.

Обращение.

Кешбэк-программа "Привет"

Как сообщается на портале ПриватБанка, программа "Привет" предусматривает постоянные индивидуальные акционные предложения со скидками и кешбэком от компаний-партнеров программы. Соответствующие акции могут действовать в любой период времени, воспользоваться могут все пользователи, достигшие 14 лет.

Клиенты могут просматривать историю накоплений, а в дальнейшем вывести средства кешбэка на карту для оплаты товаров и услуг. В частности, для этого нужно:

нажать на раздел "Накоплено";

выбрать доступную карту из кошелька, для зачисления кешбэка;

ознакомиться с правилами вывода денег и налогами;

нажать на кнопку "Вывести";

получить кешбэк на карту (с учетом налогов).

Напомним, в ПриватБанке предоставляют клиентам возможность воспользоваться не только кешбэком от государства за покупку украинских товаров, но и от самого банка. Это возможно благодаря программе лояльности "Привет".

Также мы писали, что в ПриватБанке некоторые граждане не могут воспользоваться услугой по заказу доставки пластиковых карт через приложение "Приват24" за границу. Программа может иногда некорректно считывать данные указанного адреса.