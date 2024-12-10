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У ПриватБанку недоступна одна з послуг — що варто знати

10 грудня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк удосконалить послугу з доставки карток за кордон — що сталось
Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У державному "ПриватБанку" для українців є послуга замовлення доставки пластикових карток поштою за кордон, яку можна оформити через мобільний застосунок "Приват24". Проте деякі клієнти мають певні труднощі із сервісом.

Про це стало відомо з одного з відгуків на порталі "Мінфін".

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Як розповів один із клієнтів, він тривалий час не міг здійснити замовлення картки за кордон через певну технічну проблему.
 
"Протягом семи годин у чаті вирішували проблему! Я не міг замовити доставку картки за кордон. Оператор не обмежився стандартними відповідями, а добре вник у проблему. В результаті експериментів вдалося виявити і сформулювати точно помилку. Сподіваюся оператор ініціює для техвідділу завдання виправлення цієї помилки", — повідомив чоловік.

За його словами, якщо технічний відділ не виправить помилку, низка клієнтів за кордоном не зможуть замовити доставку карток до будь-якої країни. Йдеться про тих, у кого в назві адреси є спеціальні символи, а не лише англійські літери. Через це перевірка латиниці виконується некоректно.

"Спочатку з довідника вибирається назва, що містить спеціальні символи (літери з точками або німецьке подвійне С), а перед збереженням перевіряє наявність цих спецсимволів і не дає змоги провести замовлення. Це трапилося не так давно, бо ще місяць тому спеціальні символи на адресі були допустимі. В моєму випадку ми замовили доставку за адресою, в якій немає спеціальних символів. Крім того, треба дотримуватися великих і маленьких літер", — уточнив клієнт.

У ПриватБанку на порталі подякували за подібні відгуки, адже спонукають до покращення надання послуг.

 

ПриватБанк
Звернення. Джерело: Мінфін

Що передбачає замовлення карток за кордон

За інформацією ПриватБанку, послуга доставки платіжних карток доступна по Україні та в 17 країн світу.

Здійснити замовлення нової чи перевипустити стару картку дуже просто за кілька кліків у мобільному застосунку "Приват24". Для цього необхідно подати заявку. Якщо потрібна доставка нової пластикової картки:

  • спочатку оформити Digital картку (віртуальну);
  • у меню "Усі картки" здійснити замовлення її доставки, зокрема, уточнити адресу.

Зокрема, чекати доставку за кордон необхідно від семи до 30 днів через  Укрпошту, від семи до 14 днів — через Нову пошту.

Нагадаємо, деяким користувачам українські банки блокують картки під час здійснення онлайн-покупок. Новини.LIVE писали про один із таких випадків.

Також ми писали, що ПриватБанк надав клієнтам рекомендації, як зменшити ризик втрати коштів під час операцій з банкоматами. Клієнти час від часу стикаються з такими проблемами.

ПриватБанк банки Приват24 банківські карти закордон

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