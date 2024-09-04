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ПриватБанк надаватиме компенсації за українські товари — деталі

4 вересня 2024 09:15
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк пропонує свій кешбек за українські товари — як долучитися до програми
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Державний "ПриватБанк" пропонує клієнтам не тільки кешбек від держави за придбані українські товари, а й від самого банку. Як долучитися до програми, читайте у матеріалі.

Про це інформує пресслужба банку.

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Як отримувати додатковий кешбек за розрахунки від ПриватБанку


Як зазначають у фінустанові, українці можуть оформити у застосунку "Приват24" спеціальну цифрову картку Mastercard "Кешбек "Зроблено в Україні" від ПриватБанку. За розрахунки нею за вітчизняні товари надходитиме кешбек за держпрограмою "Національний кешбек", а також кешбек від ПриватБанку та Mastercard.

"Українці можуть відкрити в ПриватБанку картку Mastercard "Кешбек "Зроблено в Україні", щоб отримувати національний кешбек і додатковий кешбек за розрахунки", — йдеться у повідомленні.

На оформлення такої карти піде кілька хвилин у мобільному застосунку чи вебверсії "Приват24". Щоб зробити це, необхідно:

  • оновити застосунок держпослуг "Дія";
  • вибрати послугу "Нацкешбек";
  • обрати картку Mastercard від ПриватБанку для отримання коштів.

Держпрограма "Національний кешбек" стартувала у вересні та надаватиме компенсації за оплату платіжною карткою ПриватБанку (картка для виплат, картка "Універсальна" тощо) товарів українського виробництва у продавців, зареєстрованих у програмі.

 

ПриватБанк кешбек
Оголошення. Джерело: ПриватБанк

За словами члена правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, клієнти банку, які відкриють картку Mastercard "Кешбек "Зроблено в Україні", окрім національного кешбеку у10%, отримуватимуть за розрахунки цією карткою додатково кешбек у 10% в програмі лояльності "Привіт".

Його нараховуватимуть на суму розрахунків карткою Mastercard "Кешбек "Зроблено в Україні" від ПриватБанку в разі оплати, зокрема:

  • комунальних послуг;
  • квитків на транспорт;
  • медичних послуг;
  • мобільного зв’язку.

"Ми підтримуємо державну програму національного кешбеку додатковими заохоченнями від банку, які дають відчутну вигоду клієнтам, наприклад, у разі оплати комунальних послуг з картки "Кешбек "Зроблено в Україні". Інтеграція державних програм підтримки економіки та нашої інтелектуальної програми лояльності "Привіт" дає додаткові переваги клієнтам і працює на розвиток вітчизняного товаровиробника", — додав представник банку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці можуть долучатися до програми "Національний кешбек" через єдиний портал державних послуг "Дії". В її рамках у низці магазинів можна буде отримувати грошові компенсації за купівлю товарів українських виробників.

Також ми писали, що ПриватБанк переглянув тарифи для бізнес-клієнтів у разі підключення послуги "Оплата частинами". Знижено розцінки для підприємців і корпоративних клієнтів, які продають товари і послуги на виплат.

ПриватБанк товари банки компенсація гроші кешбек

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